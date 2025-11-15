Srpski košarkaš Nikola Jović još uvjek nije stigao u zrele igračke godine, ali u Majamiju su svesni kakvog igrača imaju u svom timu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jović veliki je projekat Majami Hita. Iako od početka sezone igra promjenljivu košarku, sa dosta uspona i padova, trener Erik Spolstra podseća da on ima samo 22 godine. Jedan od najcijenjenijih stručnjaka u NBA ističe da je primetan veliki napredak kod Jovića nakon još jednog ljeta sa reprezentacijom Srbije.

Srpski mladi as potpisao četvorogodišnji ugovor sa Majamijem nakon Evropskog prvenstva gdje je ponovo bio je jedan od najboljih pojedinaca u timu, naravno, pored Nikole Jokića.

"Volim Nika i volim njegov potencijal. Moraju da me podsjećaju da ima 22 godine. Želim da sada ima 28. Razumijem da moramo biti strpljivi sa njim", rekao je Spolstra i nastavio sa pohvalama:

Spolstra i Jović

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

"Cijeli tim može mnogo više kada postoji dosljednost u Nikovoj igri. On je izuzetno svestran na obije strane terena, zaista je fokusiran, obraća pažnju na detalje, daje maksimalan trud i povezuje tačke", kaže trener Majamija.

Posebno je istakao uticaj reprezentacije koja mu je omogućila dodatni napredak. "Napravio je značajan napredak. On je jedini mladi igrač u tom timu, i to je pomoglo da se ubrza. Imao je malo neujednačen početak, ali će doći do tačke gdje će biti više konstantnosti", zaključio je Erik Spoelstra.

Kako igra Nikola Jović ove sezone?

Protiv Njujork Niksa se nije proslavio, pošto je zabilježio svega tri poena, ali je upisao i po četiri skoka i četiri asistencije za 13 minuta na terenu. Problem zbog kojeg je Nikola dobio tako malo prostora u ovom susretu bili su faulovi, pa je za 13 minuta naređao svih pet i morao na klupu. Imao je boljih partija ove sezone, a do sada prosječno bilježi 9,1 poena, 4,6 skoka i 3,2 asistencije po utakmici.