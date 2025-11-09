Maestralna partija Nikole Jovića koji je na meču Portlanda i Majamija oborio svoj karijerni rekord.

Izvor: MN Press

Srpski košarkaš Nikola Jović je prethodne večeri odigrao najbolji meč u karijeri. U pobjedi svog Majamija nad Portlandom (136:131) pokazao je da je s razlogom dobio novi ugovor i da su kritike urodile plodom, pošto je Jović oborio rekord svoje karijere.

Nikola Jović je sa klupe postigao 29 poena, a imao je još devet skokova, sedam asistencija, dvije ukradene lopte i jednu blokadu, što su skoro "jokićevske brojke" koje smo videli i prethodne noći u Denveru.

Nikola Jović oborio rekord karijere. Izvor: Youtube/NBA

Igrao je toplo-hladno ove sezone Jović, više se mučio nego što smo ga vidjeli raspoloženog, a čini se da mu je na meču sa Portlandom "sve sjelo". Bilježio je sjajne šuterske brojke (10/16 iz igre) i sa njim na terenu Majami je imao "+20", tako da je ovo znak Eriku Spolstri da je možda vreme da ga opet vrati u startnu petorku.

Osim njega, Norman Pauel je ubacio 22 poena, od startera su još Pele Larson (16) i Endrju Vigins (15) ostavili dobar utisak, ali je ovaj susret definitivno dobila klupa.

Best game of Nikola Jovic young careerpic.twitter.com/ypivFj4opw — Heat Clips (@MiamiClip)November 9, 2025

Što se tiče Portlanda, vrhunsku partiju ponovo je odigrao i Deni Avdija sa 33 poena, 11 skokova i osam asistencija, ali ovog puta to nije bilo dovoljno da njegova ekipa pruži više od časnog poraza. Posle drame koju su prošli sa trenerom koji je uhapšen zbog klađenja, ovo je više nego dovoljno od njih.

NBA rezultati 9. novembar: