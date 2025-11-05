Nikola Jokić se naljutio na Nikolu Jovića jer je saznao da ostaje u Majamiju.

Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativci Nikola Jokić i Nikola Jović "udariće" jedan na drugoga u noći između srijede i četvrtka. Denver dočekuje Majami u tri ujutru, a Jokić je već uoči meča rekao da se raduje tom duelu jer će moći i da popriča sa reprezentativnim drugom s kojim je proveo veliki dio ljeta.

Raduje se i Nikola Jović koji je u intervjuu za "Majami Herald" ispričao da je jednim potezom ovog ljeta i iznervirao Jokića koji se nadao da će zajedno zaigrati za Denver u nekom trenutku.

"Pričamo o mnogo stvari. Bio je ljut što sam potpisao produženje ugovora. Htio je da budem u Denveru", našalio se Jović kada su ga pitali da li se čuje sa Jokićem tokom sezone: "Ali da, pričamo. Ništa nije to ludo, ništa previše. Ali trudimo se da ostanemo u kontaktu i da budemo uzajamno podrška, jer nas nema baš mnogo - srpskih igrača u NBA ligi".

Kako se slažu Jokić i Jović?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vidjeli smo da je Jović bio "meta" Jokiću tokom ljeta na Eurobasketu, padale su i "ćuške" koje su postale viralne, a to je samo dokaz koliko se vole i poštuju.

"Mogu da kažem da mi je prilično dobar prijatelj. Drago mi je što sam imao priliku da ga upoznam, drago mi je što sam imao šansu da igram s njim...", rekao je Nikola Jović oduševljen onim što je do sada uspio da nauči od najboljeg košarkaša svijeta, njegovog zemljaka.

"On igra košarku onako kako bi trebalo da se igra. On je jednostavno toliko pametan. I toliko je posvećen, toliko stvarno radi. Mislim da on na ovo gleda kao na posao, ali bukvalno samo kao na posao, i to je nešto što sam naučio od njega. Moraš da radiš stvari koje moraš da bi mogao da igraš na visokom nivou. Lično, ja ne gledam na ovo samo kao na posao. Ja stvarno volim ovu igru, zaista uživam da igram. Ali možda je ponekad zaista važno da na to gledaš kao na posao", dodao je.

Mešaju li Amerikanci njih dvojicu?

Izvor: MN Press

Znamo da je bilo mnogo poveznica kada je Jović stigao u NBA, da se razlikuje samo u jednom slovu sa Jokićem, a još su na sve to igrali i za isti klub - Megu.

"Ranije sam stvarno dobijao mnogo toga, ali sada ne baš toliko. Baš mi je dosadilo tokom druge sezone. Posle toga je stvarno prestalo. Ne mogu ni da se sjetim... Zapravo, čuo sam jednog navijača neki dan kako mi viče: ‘Hoćeš da budeš Jokić!’ Ali osim toga, stvarno nije bilo mnogo toga".

"Uvjek mi se smije jer dugo nismo pobijedili njih u regularnom dijelu sezone. Zato, da, moram da pomognem ovom timu da pobijedi sada u sredu, jer više ne mogu da ga slušam kako previše priča takve stvari", zaključio je Jović.