"Plavi" su uhvatili ritam, a Panevežis su osvojili na krilima Džuvana Morgana, koji je utakmicu završio sa 17 poena, pet skokova, sedam asistencija i indeksom 30.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija savladali su večeras u gostima Litkabelis (98:91) u petom kolu Evrokupa i upisali četvrti trijumf zaredom u svim takmičenjima.

"Ključan je bio početak četvrte četvrtine. Izašli smo agresivno na početku tog perioda, imali smo nekoliko dobih odbrana. Uvijek ovako moramo da igramo u gostima - agresivno i da pogađamo teške šuteve. Mislim da smo odigrali dobro i na kraju zasluženo slavili", poručio je Morgan.

Budućnost u prvom poluvremenu nije briljirala u odbrani, ali je u nastavku taj dio igre bio bolji, naročito u četvrtoj četvrtini u kojoj je tim Andreja Žakelja primio 19 poena.

"Mislim da smo igrali bolju odbranu u posljednjoj četvrtini, malo čvršću, ali i pored toga smo imali grešaka. Iz grešaka u odbrani smo dozvolili Litkabelisu da bude u igri. Ovo je teško gostovanje, nije lako ovdje pobijediti. Željeli smo pobjedu, a sada idemo dalje", rekao je Žakelj.

Prvu četvrtinu je obilježio Aksel Butej, koji je u tom periodu imao 12 poena, uz šut iz igre 6/6. U drugoj četvrtini francuski košarkaš nije ulazio u igru, a na kraju je na terenu proveo skoro 18 minuta, prenose Vijesti.

"Morao sam da uradim neka podešavanja zbog odbrane. Aksel je igrao dobro, nema problema sa njim u napadu, ali u odbrani moramo da budemo više agresivni, sa više kontakta", poručio je Žakelj.



