Trener Budućnost Volija Andrej Žakelj nije krio zadovoljstvo zbog nove pobjede svog tima u AdmiralBet ABA ligi, ali je istakao da „plavi“ moraju naučiti da ranije zatvaraju utakmice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričani su u Beču slavili protiv istoimenog domaćina rezultatom 83:78, iako su tokom većeg dijela meča imali dvocifrenu prednost.

„Znali smo da nas čeka zahtjevan duel, jer Beč igra sa mnogo energije i ima brz, napadački stil. Igrali smo dobro u većem dijelu meča, ali smo sebi zakomplikovali posao glupim greškama i gubljenjem lopti,“ rekao je Žakelj.

Iako je Budućnost kontrolisala ritam igre, u finišu su dozvolili Austrijancima da se vrate u egal.

„Treba da naučimo da mečeve završavamo ranije. Vodili smo 12–14 poena razlike, a morali smo to da pretvorimo u 20, ne da ih vraćamo u igru. To su detalji koji prave razliku između dobrog i vrhunskog tima,“ dodao je slovenački trener.

Žakelj je pohvalio rivala i naglasio da pobjeda ima veliku težinu:

„Beč je pokazao da ima kvalitet, ali mi smo zadržali kontrolu kad je bilo najvažnije. Ovo je treći trijumf u nizu, i to je dobar signal pred naredne izazove.“

Budućnost već u srijedu očekuje duel protiv Lietkabelisa u Evrokupu, a zatim povratak u „Moraču“ gdje će ugostiti Zadar i Bešiktaš.