Meč u Beču obilježila je čvrsta igra i kontrola Budućnosti od samog starta – trojkom Džuvana Morgana ekipa je napravila seriju 10:0 i povela 18:7, dok je Oleksandar Kovliar pogodio za maksimalnih 32:18. Beč se povremeno vraćao u igru, ali je Budućnost na poluvrijeme oti

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Košarkaši Budućnost Volija upisali su treću uzastopnu pobjedu u AdmiralBet ABA ligi, savladavši Beč u gostima rezultatom 83:78. Podgoričani su gotovo cijeli meč imali kontrolu, a iako su u finišu dozvolili domaćinu da se približi, rutinski su priveli utakmicu kraju.

Ekipa Andreja Žakelja je u većem dijelu susreta diktirala ritam i nije dopuštala Beču da ozbiljnije zaprijeti. Nakon što je domaćin na četiri minuta do kraja smanjio na 70:73, “plavo-bijeli” su serijom poena Aksela Buteja i Džerija Frank Butsijela odbili napad i potvrdili trijumf.

Budućnost je tako vezala tri pobjede u svim takmičenjima, a u ABA ligi jedini poraz ostaje onaj iz prvog kola protiv Spartaka.

Meč u Beču obilježila je čvrsta igra i kontrola Budućnosti od samog starta – trojkom Džuvana Morgana ekipa je napravila seriju 10:0 i povela 18:7, dok je Oleksandar Kovliar pogodio za maksimalnih 32:18. Beč se povremeno vraćao u igru, ali je Budućnost na poluvrijeme otišla s devet poena prednosti (47:38).

U nastavku su Rašid Sulajmon, Nikola Tanasković i Džejms Tompson održavali prednost, a kada je domaćin pokušao preokret, “plavo-bijeli” su hladnokrvno odgovorili i priveli meč kraju.

Budućnost sada okreće fokus na Evrokup, gdje u srijedu gostuje Litkabelisu, a potom je očekuju dva domaća susreta – protiv Zadra i Bešiktaša, prije velikog derbija sa Crvenom zvezdom u Beogradu.