Izabranici Andreja Žakelja gosti su Lietkabelisa, nezgodnog litvanskog predstavnika, koji je na startu takmičenja iznenadio aktuelnog vicešampiona Bešiktaš, a onda nanizao tri negativna rezultata.

Pred košarkašima Budućnost Volija je meč za ostanak u gornjem dijelu tabele B grupe Evrokupa – nakon četiri kola “plavi” su na polovičnom učinku i na poziciji broj četiri i nadaju se da će u Panevežisu stići do treće pobjede u sezoni.

“Kao i uvijek, očekuje nas teško gostovanje protiv Lietkabelisa. Mislim da su napravili tim koji igra dobro i agresivno, sa jasno definisanim ulogama. Bek Moris ima puno loptu u rukama i na njega će morati da bude usmjeren najveći fokus, ali naravno i na ostale igrače. Na domaćem terenu su savladali i Bešiktaš, što dovoljno govori da se radi o ekipi koja je opasna i koju treba poštovati. Ipak, mi smo ovdje došli po pobjedu i učinićemo sve da je ostvarimo”, rekao je Žakelj u najavi meča.

Lietkabelis s klupe vodi Nenad Čanak, a glavne zvijezde su Džamal Moris, kristijan Kulame i Augustin Rubit. Fokus ekipe je na disciplinovanoj odbrani i brzom tranzicionom napadu – što je tipično za timove koji u ligi protiv većih rivala moraju da pronalaze svoj put do pobjede.

“Znamo da igraju jako i agresivno. Imaju dvojicu fenomenalnih igrača — Morisa i Rubita i svjesni smo da su oni ključni za njihov tim. Kao ekipa, moramo da podignemo nivo igre u odbrani, da zatvaramo skok, kontrolišemo odbijene lopte i pokušamo da trčimo u kontri. Ovo nije ništa drugačije nego bilo koja druga utakmica — samo moramo biti spremni”, rekao je Džuvan Morgan.

Sjutrašnji meč je u 18 sati.