Fantastično napadačko izdanje u napadu, važna pobjeda u Evrokupu i nastavak pozitivne serije, uz kvalitetne partije starosjedilaca Džuvana Morgana i Jorgija Ferela – košarkaši Budućnosti Voli se iz Panevežisa vraćaju sa dva boda, pošto su u petom kolu B grupe savladali Lietkabelis 98:91.

Izabranicima Andreja Žakelja to je ukupno treći trijumf u evropskom takmičenju, čime su održali korak za vodećim timovima u grupi, a sve pred dolazak moćnog Bešiktaša iduće sedmice.

Budućnost je na skoru 3-2 i ima pobjedu manje od Burga i Bešiktaša sa kojim će narednog utorka (19) igrati u Podgorici.

Izvor: KK Budućnost Voli

Budućnost je na početku utakmice u dva navrata imala pet poena prednosti (11:6 i 13:8), ali je u utakmicu ušla mekano, nije bilo agresivnosti u odbrani, što je Litkabelis, uz dobar šut i lake poene, koristio. Litvanski tim je dobro šutirao za tri poena u tim trenucima, u finišu prve četvrtine preokrenuo, a početkom druge došao do četiri poena prednosti - 34:30.

Tada je u centru pažnje bio Džuvan Morgan - krilni centar Budućnost je iznudio dva faula Maldunasa, pokrenuo seriju 9:0, pa su "plavi", poslije dva i po minuta u drugoj četvrtini ponovo imali plus pet - 39:34.

U tim trenucima se igralo u mini-serijama - Litkabelis je izjednačio (39:39), a Budućnost opet otišla na pet razlike (44:39), a nakon trojke Ferela prvi put stekla osam poena viška - 51:43.

Izvor: KK Budućnost Voli

Ferel je zaključio prvo poluvrijeme trojkom, Budućnost je na veliki odmor otišla sa devet poena prednosti (59:50), ali se početkom drugog dijela razigrao Rubit, pa je Litkabelis došao na minus tri - 63:60.

U finišu treće četvrtine je Ferel sa četiri poena zaredom "plave" odveo na plus sedam (72:65), potom je Litkabelis smanjio na 72:70, a noćas odlični Morgan uz zvuk sirene odveo crnogorskog šampiona na plus pet pred odlučujućih 10 minuta (77:72).

Žakelj je skoro čitavu treću četvrtinu igrao bez klasičnog centra, jer su Butsijel i Tompson imali problema sa prekršajima, ali to nije smetalo "plavima".

Kada je trojku u posljednjoj četvrtini pogodio Megi, Budućnost je opet bila na plus osam (84:76), potom je Rubit primakao domaće na 86:81, a onda Morgan trojkom odbio nalet Litkabelisa (89:81).

Poslije slobodnih bacanja Morgana, Budućnost je prvi put otišla na dvocifrenu prednost (93:83), a pobjedu je potvrdio Tanasković (98:86).

Izvor: KK Budućnost Voli

Najefikasniji kod Budućnosti je bio Morgan sa 17 poena. Ferel je imao 16, Butej 15, a Butsijel i Tanasković po 11.

Kod Litkabelisa je najefikasniji bio Flauvers sa 20 poena.