Počeo je Nikola Jokić ovu sezonu jako i nevjerovatno. Odmah je ispisao istoriju, a čini se da se "štedi" za najbolji dio sezone i plan mu je da razigra saigrače. Tako je bilo protiv Finiksa kog je Denver demolirao.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći i za to su mu bila potrebna samo dva meča u sezoni. Nakon što je u prvom imao tripl-dabl protiv Golden Stejta, to je učinio sada i u duelu sa Finiksom, postavši tek peti košarkaš u istoriji koji je sezonu otvorio sa dva tripl-dabla.

Nikola Jokić becomes the 5th player in NBA history to open up a season with back-to-back triple-doubles!



Joining...



Russell Westbrook (2020-21)

Magic Johnson (1981-82, 1982-83)

Jerry Lucas (1972-73)

Oscar Robertson (1961-62)https://t.co/wGc2sQG2sJpic.twitter.com/JPtiwWNLoo — NBA History (@NBAHistory)October 26, 2025



Predvodio je Jokić svoj Denver do lake pobjede nad Finiksom (133:111) i to igrajući u drugoj brzini. Meč je završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za samo 32 minuta na parketu.

Nikola Jokić ispisao istoriju NBA Izvor: Youtube/NBA

Bio je ovo 166. tripl-dabl u karijeri za Nikolu Jokića koji je na ovom meču inače imao i tri ukradene i pet izgubljenih lopti, a primetno je da je odlučio da se malo "skloni" na početku sezone. Ne šutira kao inače (nije uputio šut do kraja druge četvrtine, na kraju 5/8) i evidentno je da želi da razigra novi tim, što izgleda i uspijeva i mnogo više igrača je angažovano nego ranije.

With 6 minutes remaining in the second quarter, Nikola Jokic has not attempted a single shot…



(via@realapp)pic.twitter.com/qMRTMsJYNd — Legion Hoops (@LegionHoops)October 26, 2025



Džamal Marej je ubacio 23 poena, Kristijan Braun 20, Aron Gordon 17, dok je novajlija Kem Džonson dodao 15. S klupe dobar doprinos Valančijunasa sa 12 i B. Brauna sa 11, dok se Hardavej još traži i stao je na četiri poena.

Nikola Jokic in his first two games of the season:



14 PTS - 14 REB - 15 AST

21 PTS - 13 REB - 10 AST



Another day, another triple-double.pic.twitter.com/E2JxiysdFl — Legion Hoops (@LegionHoops)October 26, 2025



Kada je u pitanju Finiks, čini se da će imati dosta problema ove sezone, pošto je odlučeno da krenu u drugom smjeru. Najefikasniji prethodne noći bio je Devin Buker sa 31 poenom, ali mora se dodati i da je "prodao" devet lopti, najviše u želji da apsolutno odlučuje o svemu.

NBA rezultati 26. oktobar:

Orlando - Čikago 98:110

Atlanta - Oklahoma 100:117

Filadelfija - Šarlot 125:121

Denver - Finiks 133:111

Memfis - Indijana 128:108

Naš NBA as Nikola Vučević je ubacio 15 poena, imao je i osam skokova, Džoh Gidi je bio naajbolji sa 21 poenom, a Čikago je sezonu otvorio sa sjajnih 2-0.

Bulsi su nakon Detroita, pobijedili i Orlando 110:98.

Džejlen Smit je dodao 16 poena za Bulse, koji su imali čak četiri igrača sa klupe u dvocifrenom broju poena.

Kod Medžiksa, Paolo Bankero je postigao 24 poena, aa tim iz Orlanda imao je katastrofalan šut za tri poena – 3 od 24 (12,5%). Orlando je šutirao ukupno 39% iz igre i sada ima skor 1-2.

Entoni Blek je dodao 19 poena, a Franc Vagner 17.

U ponedjeljak Bulsi dočekuju Atlantu.