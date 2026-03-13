Zatvaranje Ormuskog moreuza donelo je Rusiji značajan profit, dok su zemlje Zaliva suočene sa velikim gubicima.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Zemlje Zaliva su izgubile 15,1 milijardu dolara prihoda od prodaje energenata od početka napada SAD i Izraela na Iran 28. februara. To su podaci agencije Kpler, koje je objavio Fajnenšel tajms. Istovremeno, Rusija svakodnevno zarađuje 150 miliona dolara više, zahvaljujući skoku cijene nafte.

Milioni barela sirove nafte iz zemalja Zaliva su zarobljeni zbog skoro potpunog zatvaranja Ormuskog moreuza, bez načina da zemlje isporuče naftu, a proizvodnja je obustavljena. Kpler procjenjuje da je pre rata kroz Ormuski moreuz dnevno prolazilo oko 1,2 milijarde dolara vrijedne sirove nafte, rafinisane nafte i tečnog prirodnog gasa (TPG).

Izvor: Marine Traffic

Od toga je 71 odsto otišlo na sirovu naftu. Brodari odustaju od tog plovnog puta jer je Iran do sada pogodio 16 tankera, a osiguravači su podigli cijene osiguranja.

Najmanje 10,7 milijardi dolara vrijedne sirove nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (TNG) ostalo je nasukano u Persijskom zalivu jer ne mogu da plove do svojih odredišta, rekao je Kpler.

"Od početka neprijateljstava 28. februara, većina od sedam zemalja Zaliva - Saudijska Arabija, Irak, UAE, Kuvajt, Katar, Bahrein i Iran - koje zavise od Ormuskog moreuza za izvoz sirove nafte značajno su smanjile proizvodnju", navodi se u izvještaju Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Saudijska Arabija je najviše izgubila, kao najveći izvoznik nafte. Prema procjenama kompanije Vud Makenzi, od početka rata su izgubili 4,5 milijardi dolara. Međutim, Saudijci imaju alternativu i planiraju da značajno povećaju izvoz nafte preko Crvenog mora, gdje je u poslednje dvije godine saobraćaj znatno opao zbog napada jemenskih Huta.

Napad na Iran je ekonomski najviše naštetio Iraku, jer se budžet zemlje 90 odsto finansira prodajom nafte. Kuvajt i Katar su takođe teško pogođeni nemogućnošću izvoza energije, ali za razliku od Iraka, nalaze se u boljoj finansijskoj poziciji.

Nisu sve zemlje podjednako pogođene. Saudijska Arabija je takođe u prednosti jer drži naftu u prekomorskim rezervoarima, pa bi mogla da nastavi da snabdijeva svoje kupce naftom još neko vrijeme, a istovremeno bi imala koristi od skoka cijena, što bi djelimično moglo da nadoknadi smanjeni izvoz.

Međutim, pitanje je koliko će biti uspješni sa planom da svoje luke na Crvenom moru zamjene zatvorenim Ormuskim moreuzom. Državna kompanija Saudi Aramko objavila je plan da preusmjeri oko 70 odsto pošiljki sirove nafte sa naftnih polja na istoku zemlje putem naftovoda ka zapadu i Crvenom moru. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovaj cjevovod još nije transportovao tako veliku količinu nafte.

Katar je izgubio mnogo nakon što je 2. marta obustavio proizvodnju tečnog gasa, najmanje pola milijarde dolara.

Zatvaranje Ormuskog moreuza donijelo je Rusiji dodatnih od 1,3 do 1,9 milijardi dolara prihoda, jer je potražnja za njenom naftom u Indiji i Kini porasla, posebno nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ublažio sankcije Rusiji i smanjio pritisak na Indiju da ne kupuje rusku naftu, kako bi smanjio pritisak na cijene nafte, prenosi Jutarnji.

Ormuski moreuz je korišćen za transport energije u Aziju. Barel ruske sirove nafte sada se prodaje za 70-80 dolara, u poređenju sa prosječnom cenom od 52 dolara po barelu u poslednja dva mjeseca. Procjenjuje se da bi Rusija do kraja marta mogla da zaradi do 4,9 milijardi dolara više nego obično zahvaljujući Trampu.