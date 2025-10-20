Ajzea Hartenštajn je pred kamerama priznao da je razmišljao da odustane od košarke kada je igrao sa Nikolom Jokićem u Denveru i da mu je taj period teško pao jer nije igrao.

Jokić igra fenomenalno, dominira i radi sve na parketu. Nisu to samo poeni, već i asistencije, skokovi, to što cio tim igra bolje kada je on na parketu. Kada imate takvog igrača, jasno je da se neće naigrati oni koji bi trebalo da mu budu rezerve.

Takav problem imao je Ajzea Hartenštajn koji je postao šampion NBA lige sa Oklahomom prethodne sezone. Razmišljao je da napusti najjaču ligu na svijetu zbog Jokića. Otkrio je to u podkastu kod Pola Džordža.

"Jedini put kada sam to radio je bilo kada sam bio u Denveru. Većina momaka koji su rezerve Jokiću... To je jedna od najtežih poslova u ligi. Igrate 10 minuta, nije bitno šta uradiš za tu minutažu, ne radiš ono što Jokić radi. To je bio najteži period za mene. Počeo sam tada da radim na mentalnom dijelu. Posle mi je bilo bolje, otišao sam u Kliperse. Samo sam u Denveru sumnjao u sebe", ispričao je Hartenštajn.

Vidjećemo kako će se u toj ulozi u predstojećoj sezoni snaći Jonas Valančijunas koji je tokom priprema ostavio odličan utisak. Često je bio u petorci sa Jokićem, što je najavio i trener Dejvid Adelman da će raditi tokom sezone

Ko je Ajzea Hartenštajn?

Hartenštajn je rođen 5. maja 1998. godine u gradu Judžinu (Oregon, Amerika), ali je karijeru počeo u Evropi, u njemačkom Artlandu. Odatle je otišao u Žalgiris, pa je onda kao 43. pik izabran na draftu 2017. godine od strane Hjustona. Igrao je dosta i u njihovoj filijali i u prvom timu, pa je 2020. godine stigao u Denver i potpisao višegodišnji ugovor. U Nagetsima je prosječno igrao 9 minuta i imao 3,5 poena i 2,8 skokova po meču.

Trjedova je zatim u Klivlend za Džavala Mekgija, pa je igrao u Klipersima, Niksima, pa je sa Oklahomom 6. jula 2024. godine potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 87 miliona dolara. Sa timom je osvojio NBA titulu. Što se tiče reprezentativne karijere, igrao je za Njemačku, bio na Eurobasketu 2017. godine, a nije ga bilo u nacionalnom timu ni na Svjetskom prvenstvu u Manili gdje su Njemci osvojili zlato, ni u Rigi gdje su osvojili Evropsko prvenstvo.