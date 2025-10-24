Košarkaši Denvera porazom su počeli novu sezonu u NBA ligi, a Nikola Jokić je promašio poslednja četiri šuta na meču, dok se lomio rezultat.

Spektakularan meč gledali smo na početku NBA sezone, a nakon dodatnih pet minuta košarke Golden Stejt je savladao Denver (137:131). Među tragičarima se našao i Nikola Jokić, uprkos još jednom napravljenom tripl-dablu, jer je u finišu produžetka promašio nekoliko odlučujućih šuteva.

Prije toga je Denver baš akcijom za Nikolu Jokića želio da izbjegne produžetak. Imali su u svojim rukama loptu za poslednji napad u četvrtoj dionici, Džamal Marej je potrošio mnogo vremena i zatim uposlio srpskog košarkaša, ali... Jokić je promašio šut za dva poena, a trener Dejvid Adelman zatim je pritrčao sudijama i tražio faul nad svojim najboljim igračem u borbi za loptu na ofanzivnom skoku. To se nije dogodilo, pa smo gledali produžetak u kojem je Golden Stejt imao više smirenosti.

Prije svega, zahvaljujući nevjerovatnom Stefu Kariju. Najbolji igrač u istoriji Golden Stejta imao je vrlo tihe prve dvije četvrtine i završio ih je sa samo sedam poena, a zatim je u nastavku ubacio još 35 - između ostalog, i trojku sa deset metara koja je njegov tim odvela do produžetka.

Sa 42 poena Stef Kari nije bio najefikasniji igrač meča, jer je svoje najbolje veče u NBA karijeri imao Aron Gordon. Košarkaš Denver Nagetsa i omiljeni saigrač Nikole Jokića završio je susret sa tačno 50 postignutih poena i to nakon što je šutirao 10/11 za tri. Prava je šteta što ekipa iz Kolorada nije iskoristila njegovu ovakvu partiju, ali i 25 poena Džamala Mareja, da upiše pobjedu na startu sezone.

Kako je odigrao Nikola Jokić?

Najbolji košarkaš na svijetu ostvario je tripl-dabl učinak u samom finišu četvrtog perioda igre, kada je asistirao Aronu Gordonu za trojku koja je trebalo da odluči pobjednika. Stekao je Denver tada tri poena prednosti, ali trojka Stefa Karija u narednom napadu i promašaj Denvera u poslednjem napadu odveli su utakmicu u produžetak.

Kao što smo već rekli, Jokić nije uspio da postigne poene za pobjedu na kraju četvrte dionice, a zatim je imao i četiri promašaja u poslednja dva minuta produžetka. Sve su to bili teški šutevi, iznuđeni zbog loših akcija koje je Denver igrao, ali i nepovoljnog rezultata koji je bio na snazi.

Jokić je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, ali uz veoma loše procente šuta. Srpski košarkaš šutirao je 6/10 za dva poena i tek 2/13 sa distance - što je možda bio i ključ poraza za tim iz Kolorada. Treba istaći i da je Jokić proveo na parketu gotovo 41 minut i da je imao najveću minutažu na ovom meču, a da je litvanski košarkaš Jonas Valančijunas upisao tek 12 minuta na parketu.