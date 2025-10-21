Srbija će imati šestoricu predstavnika u NBA ligi u predstojećoj sezoni, a za jednog od njih je naglašeno da ima veze i sa Švedskom
Srbija će imati šestoricu predstavnika u novoj sezoni NBA lige. Borba za titulu u najjačoj ligi svijeta počinje u noći između utorak i srijede po srednjeevropskom vremenu i prvi meč odigraće aktuelni šampioni, Oklahoma će dočekati Hjuston. Istog dana biće odigran samo još meč Lejkersa i Golden Stejta, a uoči početka je NBA liga poslala saopštenje o broju igrača koji će biti dio lige.
Na listi od šestorice srpskih košarkaša nalaze se Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović (Klipersi), Nikola Jović (Majami), Nikola Topić (Oklahoma), Nikola Đuričić (Atlanta) i Tristan Vukčević (Vašington).
Zanimljivo je i da se u saopštenju pored imena Tristana Vukčevića nalazi zvjezdica. Zašto? Zato što ima više državljanstava, a interesantno je da su u tom saopštenju napisali od svih tih "da je povezan sa Švedskom". On je rođen u Italiji, a ima i grčki i švedski pasoš i prije nego što je debitovao za Srbiju na Eurobasketu su ga u nacionalni tim zvali Grci. Inače, njegova majka je Šveđanka jugoslovenskog porijekla.
Kakav ugovor ima Tristan u NBA?
Vukčević je ljetos potpisao dvosmjerni ugovor sa Vašingtonom i dobiće 636.435 dolara za to. Šta to znači? Da može da odigra maksimalno 50 mečeva u regularnom delu sezone za Vizardse i da će dio sezone da provede u filijali i da će igrati u Razvojnoj ligi.
Dobra vijest za njega je ta što može da dobije i standardni ugovor ukoliko se pokaže. Pružio je neke dobre partije na pripremama, protiv Niksa je dao 15 poena i ostaje da se vidi da li će i u kojoj mjeri dobiti šansu kada krene sezona.