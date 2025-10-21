Srbija će imati šestoricu predstavnika u NBA ligi u predstojećoj sezoni, a za jednog od njih je naglašeno da ima veze i sa Švedskom

Izvor: MN Press

Srbija će imati šestoricu predstavnika u novoj sezoni NBA lige. Borba za titulu u najjačoj ligi svijeta počinje u noći između utorak i srijede po srednjeevropskom vremenu i prvi meč odigraće aktuelni šampioni, Oklahoma će dočekati Hjuston. Istog dana biće odigran samo još meč Lejkersa i Golden Stejta, a uoči početka je NBA liga poslala saopštenje o broju igrača koji će biti dio lige.

Na listi od šestorice srpskih košarkaša nalaze se Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović (Klipersi), Nikola Jović (Majami), Nikola Topić (Oklahoma), Nikola Đuričić (Atlanta) i Tristan Vukčević (Vašington).

Zanimljivo je i da se u saopštenju pored imena Tristana Vukčevića nalazi zvjezdica. Zašto? Zato što ima više državljanstava, a interesantno je da su u tom saopštenju napisali od svih tih "da je povezan sa Švedskom". On je rođen u Italiji, a ima i grčki i švedski pasoš i prije nego što je debitovao za Srbiju na Eurobasketu su ga u nacionalni tim zvali Grci. Inače, njegova majka je Šveđanka jugoslovenskog porijekla.

Kakav ugovor ima Tristan u NBA?

Vidi opis Srbija će imati 6 igrača u NBA ligi: Samo pored jednog stoji zvjezdica i to zbog Švedske Tristan Vukčević rekord karijere u NBA Tristan Vukčević i Loni Voker u NBA ligi Tristan Vukčević na meču Vašington - Orlando Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Washington Wizards Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ Ripple [US] Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Washington Wizards/Screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Vukčević je ljetos potpisao dvosmjerni ugovor sa Vašingtonom i dobiće 636.435 dolara za to. Šta to znači? Da može da odigra maksimalno 50 mečeva u regularnom delu sezone za Vizardse i da će dio sezone da provede u filijali i da će igrati u Razvojnoj ligi.

Dobra vijest za njega je ta što može da dobije i standardni ugovor ukoliko se pokaže. Pružio je neke dobre partije na pripremama, protiv Niksa je dao 15 poena i ostaje da se vidi da li će i u kojoj mjeri dobiti šansu kada krene sezona.