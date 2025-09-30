Perspektivni trener Dušan Alimpijević novi je selektor Srbije, saopštio je KSS.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Alimpijević je novi selektor muške, seniorske reprezentacije Srbije u košarci, više nema nikakve dileme! Nekadašnjeg trenera Crvene zvezde i aktuelnog šefa struke u turskom Bešiktašu na zvaničnom sajtu predstavio je Košarkaški savez Srbije. Informacija o njegovom imenovanju stigla je do medija nešto ranije, a već danima se pričalo da je u najužem krugu favorita za upražnjeno mjesto.

Nakon što je istekao mandat dosadašnjeg selektora Svetislava Pešića, Košarkaški savez Srbije morao je brzo da reaguje. Alimpijević je bio velika želja, a njega je klupi nacionalnog tima privukao veliki izazov - Srbiju već u novembru čeka početak kvalifikacija za Mundobasket, na kojem bi mogla da obezbijedi Olimpijske igre u Los anđelesu 2028. godine.

"Košarkaški savez Srbije sa velikim zadovoljstvom obavještava javnost da je postignut dogovor sa gospodinom Dušanom Alimpijevićem, koji je prema odluci Upravnog odbora KSS danas zvanično imenovan za selektora muške seniorske reprezentacije Srbije.

Ugovor će biti potpisan na period od tri godine. U tom periodu će Alimpijević preuzeti sve nadležnosti u vezi sa pripremama nacionalnog tima za predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo (FIBA “prozori”), kao i međunarodna takmičenja.

Dušan Alimpijević je predvodnik nove generacije mladih srpskih trenera, koji su već postigli odlične rezultate i potvrdili kvalitet na evropskoj sceni. I pored činjenice da je veoma mlad trener, Alimpijević već ima zavidno iskustvo u takmičenjima poput Evrokupa i Evrolige, uključujući i dobijenu nagradu za trenera godine u Evrokupu 2022. godine. Alimpijević je prepoznat kao ličnost koja posjeduje stručnost, autoritet i posvećenost potrebnu za vođenje nacionalnog tima na najvišem nivou, istovremeno donoseći neku novu energiju neophodnu za postizanje rezultata, koji se uvijek očekuju od seniorske reprezentacije Srbije.

Košarkaški savez Srbije izražava puno povjerenje u stručni rad Dušana Alimpijevića i vjeruje da će, uz podršku navijača, zajedničkim snagama ostvariti ciljeve koji stoje pred našom reprezentacijom.

KSS će o svim daljim koracima vezanim za formiranje stručnog štaba i planu priprema pravovremeno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju.