Svetislav Pešić je govorio o tome kako se uopšte našao na Eurobasketu, nakon što se oprostio sa igračima i odlučio da odstupi sa mjesta selektora.

Doskorašnji selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić sa 76 godina ne želi još uvijek definitivno u penziju, ali je planirao da napusti nacionalni tim nakon uspjeha na Olimpijskim igrama. Naš tim je bio trećeplasirani i odigrao je nevjerovatan meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu.

Sada je u intervjuu za "Nedeljnik" Svetislav Pešić otkrio da se nakon toga oprostio sa igračima, ali da je na kraju ipak pod pritiskom i uz ubjeđivanje kako reprezentativaca tako i predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića ipak promijenio odluku.

"Razumio sam da se sa Olimpijadom završio jedan ciklus. Nemam ja 56, imam 76 godina. Najiskrenije kažem, još uvijek osjećam strast prema košarci. Ali osjećam da svoj život moram malo da usporim u smislu svih tih obaveza koje posao trenera izaziva. Nezavisno od toga da li je plasman na OI bio rezultatski uspjeh ili neuspjeh bio je dogovor da je to kraj. I ja sam se pozdravio sa igračima", ispričao je za "Nedeljnik" Pešić.

"Zvao me Milutinov"

Na slavlju posle Olimpijskih igara bilo je priče o tome da igrači žele da se Svetislav Pešić zadrži na klupi. Na kraju je on pristao posle mnogo razmišljanja.

"Bilo je organizovano slavlje i na tom slavlju je počela da se provlači tema - hajde, makar tu jopš jednu da uzmemo zlatnu medalju. Kao da može da se naruči zlatna medalja. u sam rekao da sam većč igrače obavijestio o tome da je kraj. Ali mi jeste ubačen neki tu mrmak što kažu Bosanci, u stomak, ali nije da sam se premišljao. Prelomio sam da je kraj. Sledeći korak je bio da me je zvao Milutinov u ime igrača i počeli smo da razgovaramo na temu mog potencijalnog ostanka. Posle je došao predsjednik saveza Čović i onda sam na kraju prelomio", rekao je Pešić.

