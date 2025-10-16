Najveća utakmica u sezoni je ona sljedeća, jer je jedina na koju možemo da utičem

Žakelj

Mislim da svi znamo kakva je bila prethodna utakmica. Moramo da pokažemo da smo tim — to je najvažnije. Da pokažemo karakter i da možemo bolje, počevši već sjutra, kroz pristup, fokus i energiju. To su ključne stvari.

Kao što sam već rekao igračima u najavi, Bosna ima veoma iskusan tim koji zna da igra i kažnjava svaku grešku. Zato će čvrstina, agresivnost, pametno korišćenje faulova i kontrola skoka biti najvažniji faktori u ovom meču.

Mays

Najveća utakmica u sezoni je ona sljedeća, jer je jedina na koju možemo da utičemo. Radujemo se meču i vjerujemo da možemo do pobjede sjutra. Znamo da su oni opasna ekipa, ali i mi vjerujemo u svoj kvalitet. Naporno smo radili da se pripremimo za ovu utakmicu i uzbuđeni smo zbog prilike da odgovorimo na pravi način i vratimo se na pobjednički kolosjek nakon prošlog meča.