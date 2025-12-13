Boban Marjanović odigrao je prvi meč po povratku u ABA ligu i sa Ilirijom je doživio poraz od Budućnosti u Sloveniji. Ubacio je šest poena.

Izvor: Printscreen/X/ABA league

Boban Marjanović se poslije 10 godina vratio u ABA ligu i imao je novi debi. Prvi zvaničan meč u dresu slovenačke Ilirije. Neće ga pamtiti po lijepom pošto je Budućnost u Ljubljani ubjedljivo slavila - 86:66.

Nekadašnji NBA centar je na ovom meču igrao 14 minuta i za to vrijeme je upisao 6 poena (3/6 za dva), uz dva skoka, tri izgubljene lopte i jednu asistenciju. Nije uspio da pomogne timu u kom je generalni menadžer Saša Dončić, otac Luke Dončića.

Podgoričani su sve vrijeme držali stvari pod kontrolom, počeli su meč serijom 5:0 i prednost do kraja susreta nisu ispuštali, a već u 6. minutu je vođstvo bilo dvocifreno (17:7). Zanimljivo je i da su u oba tima bila dvocifrena po dvojica igrača.

U crnogorskom timu to su bili Oleksandr Kovilar (12 (3as) i Jogi Ferel (11), a na drugoj strani to su bili Edo Murić (19, 6sk) i Vendel Grin (14).