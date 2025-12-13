Partizan poslije velikog preokreta i pobjede u derbiju gostuje u Železniku i igraće protiv FMP-a. Pred taj meč oglasili su se trener Mirko Ocokoljić i košarkaš Sterling Braun.

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju i okreće se obavezama u ABA ligi. U nedjelju će gostovati u Železniku ekipi FMP-a (14. decembar u 21 čas), a pred taj meč oglasili su se trener Mirko Ocokoljić i krilni košarkaš Sterling Braun.

"Očekuje nas teška utakmica, jer FMP umije često da nas iznenadi promjenama igre. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, disciplinovani u oba pravca i da odgovorimo na svaki njihov pokušaj da promijene ritam meča", istakao je Ocokoljić.

Slično mišljenje ima i Sterling i naglašava da ekipa ide na pobjedu.

"Na svaku utakmicu izlazimo sa istim ciljem, da pobijedimo. Tako radimo od početka sezone i to se neće mijenjati. Moramo da nastavimo u istom ritmu, da se međusobno bolje razumijemo, učimo jedni od drugih i da igramo kao tim kako bismo to ostvarili i u ovoj utakmici", zaključio je Braun.