U odbrani fokusirano i čvrsto, u napadu pametno – to je prema riječima trenera Andreja Žakelja recept za pozitivan rezultat košarkaša Budućnost Volija u drugom kolu Eurokupa protiv italijanskog Trenta.

Četvrtu sezonu zaredom crnogorski prvak imaće priliku da odmjeri snage sa Trentom. Uloga favorita pripada “plavima”, ali…

“Moramo biti spremni, prije svega, na njihovu brzu igru. Iako su u prvom kolu Eurokupa pretrpjeli poraz, u italijanskom prvenstvu su ostvarili ubjedljivu pobjedu sa 40 poena razlike. Daju mnogo lakih poena i igraju izuzetno brzo, što ih čini vrlo atletskom ekipom”, rekao je Žakelj u najavi sjutrašnjeg duela koji je na programu od 19.30 u Mtel dvorani Morača.

Trento je na premijeri Eurokupa kod kuće deklasiran od strane Burga 79:48, dok je minulog vikenda pokazao reakciju nadigravši Kantu 109:69.

“Naš prvi zadatak je da se brzo vraćamo u odbranu i pokušamo da ograničimo njihov tranzicioni napad koliko je to moguće. Njihova igra uključuje mnogo jedan-na-jedan akcija i pick n roll situacija, pa će fokus i čvrstina biti ključni za ovu utakmicu. U napadu moramo igrati pametno. Oni su agresivni, a naš cilj je da kažnjavamo njihove slabosti u odbrani, igramo sa samopouzdanjem i na taj način dođemo do pobjede”, rekao je slovenački strateg.

Budućnost je u Eurokupu krenula furiozno, ubjedljivom pobjedom nad London Lajonsima, ali se na utakmici protiv Spartaka u ABA ligi pokazalo da ekipa još uvijek nije dovoljno uigrana.

“Igramo protiv veoma brzog i atletski snažnog protivnika, tako da moramo odigrati odličnu odbranu i pokušati da zaustavimo njihov ritam igre. Mislim da je to naš glavni plan za ovu utakmicu. Ako sprovedemo plan igre i ostanemo disciplinovani, vjerujem da možemo kontrolisati tempo i stvoriti najbolje uslove za pobjedu”, izjavio je Oleksandar Kovliar.

Predstojeći duel biće 11. međusobni između Budućnosti i Trenta. Podgoričani su daleko uspješniji sa osam trijumfa.