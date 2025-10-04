Prošle godine smo doživjeli poraz od njih i to ne smijemo da dozvolimo ove sezone, pogotovo kod kuće, na otvaranju ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Žakelj

Spartak je sklopio dobar i iskusan tim za Ligu šampiona. Sistem igre koji imaju ove sezone vrlo je sličan onome od prošle godine – igraju čvrsto, agresivno i sa mnogo ideja u napadu. Moramo da iskoristimo trening koji imamo da se što bolje pripremimo i damo maksimum. Sezonu smo otvorili na dobar način u Evrokupu, ali sada moramo da odgovorimo energetskom nivou protivnika i da budemo maksimalno fokusirani – to je najvažnije. Samo tako možemo da očekujemo pozitivan rezultat.

Tanasković

Mislim da prije svega moramo da pružimo dobru energiju. Znamo da su opasni na više načina – imaju dobre šutere, igraju agresivno i moramo da odgovor imo istom mjerom ako želimo da dođemo do pobjede. Hanlan je stigao iz Turk Telekoma, riječ je o odličnom strijelcu koji će, siguran sam, predstavljati prijetnju za sve timove u ABA ligi. Ipak, kostur njihove ekipe ostao je gotovo isti. Prošle godine smo doživjeli poraz od njih i to ne smijemo da dozvolimo ove sezone, pogotovo kod kuće, na otvaranju ABA lige.