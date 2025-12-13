Podgoričani su kontrolisali igru tokom cijelog susreta i zasluženo upisali sedmu pobjedu u regionalnom takmičenju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija opravdali su ulogu favorita u meču protiv Ilirije u dvorani "Tivoli", trijumfom od 86:66 (23:15, 20:14, 22:18, 21:19). Podgoričani su kontrolisali igru tokom cijelog susreta i zasluženo upisali sedmu pobjedu u regionalnom takmičenju.

Domaći tim je pokušao da se nametne u početnim minutima druge četvrtine, ali je Budućnost odmah reagovala i na poluvrijeme otišla sa sigurnih 43:29. U nastavku su "plavi" rutinski održavali prednost, koja je sredinom posljednje četvrtine narasla i na +29 (79:50).

Najefikasniji u gostujućem timu bili su Oleksandar Kovlijar sa 12 poena i Jogi Ferel sa 11. Kod Ilirije su predvodili Edo Murić sa 19 i Vendel Grin sa 14 poena.

Budućnost Voli nastavlja impresivan niz u ABA ligi i potvrđuje status jednog od glavnih kandidata za vrh tabele.