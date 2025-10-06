“Spartak je bio bolji, jednostavno konrekretniji, bolji, čvrsći i fokusiraniji – nema tu šta puno da se priča”, rekao je Žakelj na pres konferenciji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nova sezona nije otvorena na pravi način – košarkaši Budućnost Volija poraženi su na startu AdmiralBet ABA lige od Spartaka (97:93).

Nije tako izgledalo na startu utakmice kada su plavo-bijeli “zatrpali” koš rivala i u prvoj četvrtini ubacili 31 poen.

“Počeli smo bolje utakmicu, kako smo se dogovorili. Kasnije je sve malo palo i nikako nismo uspjeli da uhvatimo ritam, posebno u napadu lopta nije išla kao što je bio dogovor, a u odbrani smo bili premekani”, naglasio je slovenački stručnjak.

Trener Budućnosti je svjestan razloga koji su doprijenijeli porazu.

“Ako promašiš 15 penala i primiš lagane poene iz ofanzivnog skoka onda je teško da se dobije meč”.

U produžetku slobodna bacanja su promašili Oleksandr Kovliar i Rašid Sulajmon.

“Saglasan sam da su morali da ubace slobodna bacanja, jer ih nisu pogodili igrači koji uglavnom pogađaju. Zašto? Nemam odgovor, oni su na terenu. Da li je to koncentracija, umor ili nešto drugo… Trebalo bi njih pitati”, kaže Žakelj.

Za tri dana u Podgoricu stiže Trento.

“Moramo da podignemo glave i analiziramo ovo jer brzo dolazi sljedeća utakmica”, zaključio je Žakelj.

Danilo Nikolić je ponovo zaigrao protiv svog nekadašnjeg kluba, ubacio je 16 poena.

“Ne znam šta bih rekao, toliko puta sam igrao ovdje, navikao se da igram u ovoj dvorani. Osjećam se kao kod kuće svaki put kada dođem i ne mogu reći da mi je neobično”, poručio je Nikolić.