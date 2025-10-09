Tvrdi da ih klub sa sjevera Italije nije iznenadio

Izvor: KK Budućnost Voli

Početak sezone kakav je malo ko očekivao – košarkaši Budućnost Volija izgubili su dva od tri meča na startu.

Nakon Spartaka Moraču je osvojio i Trento u Evrokupu – 107:96.

“Trento je bio bolji cijelu utakmicu, čestitam mu. Mi smo imali pojedine momente dobre igre. Kada smo igrali odbranu i napravili pritisak, kao što je bio dogovor da moramo da radimo, onda smo igrali košarku i imali lagane poene. Kada smo igrali suprotno od toga, onda je bilo kako je bilo – cijelu utakmicu mekano, bez pritiska, na kraju bez fokusa. Na taj način ne može niko da se dobije”, poručio je Andrej Žakelj, trener “plavih”.

Tvrdi da ih klub sa sjevera Italije nije iznenadio, prenosi CdM.

“Znali smo sve o Trentu, tu nema alibija, znali smo da dobro trče kontru i igraju ‘jedan na jedan’, pripremali se na to, ali na terenu je to izgledalo drugačije. Moraćemo to da riješimo u svlačionici, da analiziramo i idemo dalje”, zaključio je Žakelj.