Čima Moneke je riješio meč u Istanbulu i doneo je pobjedu Crvenoj zvezdi. Prvu ove sezone u Evroligi protiv prvaka Evrope.

Izvor: arena 1 premium

Čima Moneke se pojavio za Crvenu zvezdu u momentu kada je bio najpotrebniji. Vodila je ekipa Zvezde skoro cijli meč protiv Fenerbahčea, a kada se domaćin približio na 72:69 Nigerijac je imao svoj šou. Da je imao malo sreće mogao je i definitivno da riješi meč.

Prvo je dobio loptu od plejmejkera svog tima Kodija Milera Mekintajera i potom je postigao sjajnu trojku, pa je tako odlijepio svoj tim. Nije se tu zaustavio već je u narednom napadu uspio da se pojavi na vreme ispred Mikaela Jantunena i da ga izblokira.

Kao da to nije bilo dovoljno, on je u narednom napadu uhvatio promašaj svog saigrača i to u padu. Uspio je da pogodi nevjerovatno dok je udarao o parket, ali na kraju sudije taj sjajan potez nisu priznale. Ipak fauliran je i dodao je jedan poen.

Nije to bilo sve, već je posle narednog napada u kome je Fener dao brze poene Moneke je uspeo da odmah vrati to i na kraju je doneo pobjedu usred Istanbula. Postigao je Moneke na kraju 20 poena i tome je dodao 10 skokova za impresivan dabl-dabl.