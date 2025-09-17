Slovenac se zategao ovog ljeta i spremio se za veliki povratak u NBA, da se osveti Dalasu jer nije vjerovao u njega.

Slovenački NBA superstar Luka Dončić (26) otkrio je u intervjuu za "Volstrit žurnal" sa koliko je posvećenosti počeo da se priprema za sezonu 2025/26, u kojoj hoće da se osveti onima koji sumnjaju u njega.

I dalje vođen ljutnjom zbog "izdaje" i neočekivanog trejda kojim iz Maveriksa poslat u Los Anđeles Lejkerse prošle zime, Dončić je odlučio da napravi radikalni zaokret. Počev od toga da svoje tijelo i kondiciju dovede u red.

"Prvi put u životu prestao sam da igram košarku na mjesec dana", rekao je Dončić, objasnivši da je u tom periodu bio kao lišen vazduha.

Umjesto rada sa loptom, trenirao je sa trakama, radio 'mrtva dizanja' u teretani, trenirao sa tegovima i radio vježbe izdržljivosti. Uz to, angažovao je i kuvara koji mu je ukinuo hranu od 20 časova do sutrašnjeg dana do podne.

"Bili su to čisti treninzi i kondicija. I padel tenis", dodao je Slovenac.

Rezultat se vidio na Eurobasketu

Na taj način, Dončić je smršao 16 kilograma i "istanjio" se do te mjere da se i na Eurobasketu vidjelo golim okom koliko je spreman. To je dokazao i maestralnim igrama, jer je prosječno postizao čak 34,7 poena uz 8,6 skokova i 7,1 asistenciju po meču. Takvim nastupom je uvršten i u idealnu petorku turnira na kojem je njegov tim ostavio odličan utisak i stigao do četvrtfinala, u kojem je izgubio tijesno protiv Njemačke, koja je potom postala šampion Evrope.