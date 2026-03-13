Boka junior saopštila da počinje rekonstrukcija stadiona "Bombonjera" u Buenos Ajresu.

Izvor: Jose Luis Suerte / Alamy / Profimedia

Boka juniors ima jedan od najčuvenijih stadiona na svijetu - zbog mjesta na kojem se nalazi, takozvala "Bombonjera" nije mogla da ima četiri prave tribine, pa je pronađeno kreativno rješenje da jedna strana bude ravna, a da većina navijača bude na preostale tri tribine.

Pošto je unikatan, Boka ne želi da ga se odrekne iako je jasno da će u Buenos Ajresu morati da se naprave određene promjene. Za ljeto 2026. godine najavljen je početak radova, a rekonstrukcija bi trebalo da donese dodatnih više od 20.000 sjedećih mjesta i to bez promena karakterističnog izgleda.

"Bombonjera se ne premješta, novi stadion se ne gradi, već se ovaj proširuje uz poštovanje svog identiteta", navodi se u zvaničnom saopštenju kluba. Prethodnih godina postojala je ideja o izmještanju stadiona i ambicioznom projektu tokom kojeg bi bio izgrađen jedan od najvećih stadiona na svetu. Umjesto toga mnogo detalja će ostati isto, a kapacitet će biti povećan.

Pogled iz vazduha na stadion Boke juniors. Izvor: Youtube/Awing

Rekonstrukcija stadiona trebalo bi da košta do 60 miliona eura, a radovi će trajati dvije godine. Kada sve bude završeno, stadion koji sada ima kapacitet od oko 57.000 sjedećih mjesta moći da primi oko 80.000 navijača. Možemo samo da zamislimo kako će to izgledati, jer se zna da su Argentinci veoma strastveni i da na fudbalskim utakmicama prave vatrenu atmosferu.

Stadion koji se u žargonu naziva "Bombonjera" zbog svog neobičnog oblika zvanično nosi naziv "Stadion Alberto Hoze Armando" po Argentincu koji je jedan od najvažnijih ljudi u klupskoj istoriji. Boka juniors na stadionu Bombonjera u srcu Buenos Ajresa igra od 1940. godine, kada je on otvoren.

Zanimljivo, za nastanak stadiona i njegov nadimak po kojem ga svi znaju zaslužan je slovenački arhitekta Viktor Sulčič koji je rođen u selu nadomak Trsta, u tadašnjoj Austrougarskoj. Sulčič se kasnije preselio u Italiju gdje se školovao, a veliki dio života proveo je u Južnoj Americi. Bio je oženjen Srpkinjom Anom Kiselički iz sela Vranjevo pored Novog Bečeja, učiteljicom klavira. Par je imao sinove Fedora i Hektora Igora.