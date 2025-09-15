Denis Šreder je morao da prekrije mališanu uši kada ga je skromnost Alana Ibrahimagića iznervirala. Morao je da kaže da je stručnjak iz Zvornika heroj pobjede.

"Zbog nesrećnog spleta okolnosti morao sam da treniram ovaj tim. Aleks Mumbru je trener ekipe i on je selektor, a za mene je velika čast da vodim ovu grupu", rekao je Alan Ibrahimagić, a sa druge strane stola čulo se: "Ne, ne, ne! J***š to!"

Viknuo je MVP Eurobasketa Denis Šreder koji je na konferenciju za medije povodom osvajanja Eurobasketa poveo i sina. "O, izvini što si to čuo", obratio se mališanu kome je kasno prekrio uši rukama, pa je nastavio.

"Svaka čast Alanu koji je uradio nešto što nije bilo lako. Aleks je naravno naš selektor, ali ono što je Alan uradio kada nas je trenirao je nevjerovatno. Pobijedili smo devet mečeva i to je nevjerovatan posao", istakao je Šreder.

Nije htio o sebi, samo o herojima

Skroman kao i uvijek Alan Ibrahimagić nije htio mnogo da priča o sebi i o svojim uspjesima kao selektora. Koncentrisao se na dobru igru svojih košarkaša.

"Ovo je kvalitet tima koji je talentovan, ali su prije svega to sjajni ljudi, odlični karakteri i veliki borci koji se nikada ne predaju. Nismo paničili, nismo bili nervozni jer smo znali da u momentima kada se odlučuje imamo našeg kapitena, imamo Endija Obsta, imamo Bongu koji je na terenu donosio samo dobre odluke. Danijel Tajs je pogodio jedini svoj šut kada se lomilo, to je sve što imam da kažem", istakao je sjajni Alan Ibrahimagić.

Pitali su ga i šta mu znači to što je osvojio Eurobasket kao de fakto prvi trener ekipe? "Drago mi je da sam to uradio kao juniorski trener koji se bori za mlade igrače u Njemačkoj. Mnogo talenata nam dolazi, nadam se da će dobiti šanse u najboljim ligama. To je misija Denisa i ove generacije, da zainteresuje još ljudi za košarku, kako bi se Njemačka bolje razvijala", naglasio je on.

Kako je postao glavni trener?

"Išli smo dan za dan. Mislio sam da ću voditi jednu utakmicu, pa će se on vratiti, onda je bila i druga, treća... Sreća u nesreći je bila to što nemaš mnogo vremena da razmišljaš, a i nevjerovatno je kako su me igrači prihvatili i podržali", rekao je za "BBC na srpskom" Ibrahimagić u intervjuu.

Zapravo je on u posljednji čas priključen stručnom štabu i trebalo je da bude prvi asistent. Ipak onda je Aleks Mumbru hitno morao na operaciju i pokušavao je da se vrati tokom cijelog Eurobasketa. Preuzeo je tim na meču osmine finala, ali kada nije mogao da vodi taj meč prepustio je palicu do kraja svom asistentu i nije pogrešio.

