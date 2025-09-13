Selektor Srbije Svetislav Pešić otkrio je šta je rekao košarkašima Srbije nakon ispadanja sa Eurobasketa u Letoniji.

Izvor: MN Press

Dosadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić otvoreno je govorio za "Politiku" o tome kako se oseća nakon Eurobasketa, šta misli da je budućnost srpske košarke i zašto odlazi sa mesta prvog čoveka struke.

Na pitanje šta je rekao igračima nakon neuspeha i poraza od Finske u Rigi istakao je da je uvek imao otvorenu komunikaciju sa igračima i da nije bilo nikakvih problema. Naglasio je da njima ništa ne zamera.

"Moja komunikacija sa svim igračima je uvek do kraja bila otvorena, uz apsolutno uzajamno poštovanje i respekt. Kada se izgubi utakmica, desilo se… Kako dalje? Ne smeju se poremetiti međuljudski odnosi. Ti odnosi se moraju svakog dana trenirati. Tako se gradi i razvija ekipa, bez obzira na uspehe ili poraze. Pre no što smo se rastali rekao sam im: 'Kad pobedite, onda dobijete čestitke, pre svega od svojih najbližih, rodbine, prijatelja, a kada izgubimo i ne ostvarimo naše snove, ja vas i dalje prihvatam kao moje prijatelje i nikada vam ništa neću zameriti, jer znam da ste želeli najbolje!'

Rekao sam im i to da je teško nositi odgovornost i pritisak javnosti koji se stvara pred ovako značajna takmičenja, ali da taj pritisak ima i pozitivnih strana. On te tera da još bolje treniraš i tera te da povećaš posvećenost i odgovornost i prema sebi i prema ekipi. Za kraj sam im poručio da, kada sledeći put budu pozvani u reprezentaciju, moraju da znaju – kad završe svoje obaveze prema klubovima – da apsolutni prioriteti treba da im budu njihovo zdravlje i njihova posvećenost reprezentaciji Srbije", rekao je za "Politiku" Svetislav Pešić

Na pitanje šta su mu na te reči odgovorili reprezentativci kratko je rekao: "Oni su ustali i aplaudirali ovim mojim rečima!"

Posle priprema je sve bilo kako treba

Naglasio je iskusni stručnjak da su pripreme odrađene odlično i da tu nije bilo nikakvih trzavica. Ipak od Letonije su krenuli problemi i tu je počeo da se menja tim Srbije.

"Prva impresija je da je atmosfera između igrača, stručnog i medicinskog osoblja od početka priprema bila veoma dobra, pozitivna, i sa puno empatije i razumevanja za neke igrače koji su došli na pripreme sa posledicama duge sezone; tu pre svega mislim na nezalečene povrede. U toku priprema odigrane su utakmice sa protivnicima različitog kvaliteta, i pre svega, zahvaljujući kontinuitetu i uigranosti iz prethodnih godina, ne samo da smo pobeđivali i osvojili dva turnira – na Kipru i Nemačkoj već smo igrali i veoma kvalitetno.

Na početku Evropskog prvenstva nastavilo se kao u utakmicama iz pripremnog perioda. U utakmici sa Portugalijom, koju smo shvatili kao pripremu za sledeći, u to vreme najvažniji meč – protiv domaćina Letonije, bilo je previše kalkulacija i improvizacija. Ali se ta utakmica ipak dobila. Pobedili smo, ali smo zbog povrede izgubili kapitena Bogdanovića do kraja šampionata. Od te utakmice pa sve do kraja igrači koji su mogli svojim kvalitetima da nadoknade izostanak Bogdanovića bili su kontinuirano, zbog povreda i bolesti, nesposobni da to urade.

Pobedili smo domaćina Letoniju. Sa Turskom smo odigrali na dobrom nivou, bila je to veoma kvalitetna utakmica. Nažalost, zbog povreda smo izgubili Avramovića i Vukčevića. I pored velike želje Gudurića i napora medicinskog tima, to nije dalo rezultate, tako da on do kraja prvenstva nije mogao da igra na svom poznatom nivou. Kada izgubiš utakmicu sa protivnikom po imenu Finska, onda je to za široku javnost i naše navijače skoro neverovatno. Ali, to je jedna utakmica, u kojoj nemaš pravo na popravak. Protiv protivnika koji je, kako vidimo, stigao do borbe za medalju. Uvek sam se trudio da profesionalizam i struka stoje iznad svega, a kada se doživi neuspeh, onda se naravno pitaš da li su postojali neki drugi putevi do uspeha", rekao je selektor Svetislav Pešić.

(MONDO, N.L.)