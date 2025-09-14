Ergin Ataman poslije poraza svog tima u finalu Eurobasketa odmah je napustio teren.

Izvor: Kurir

Reprezentacija Turske izgubila je u finalu Eurobasketa, nakon što je Njemačka bila bolja i slavila 88:83. A, trener vicešampiona još jednom je bio u centru pažnje i teatralno je napustio teren poslije poraza svog tima.

Tek što se svirao kraj poslije, a Njemačka počela da slavi šampionsku titulu, Ergin Ataman je bijesan izleteo sa terena. Trener Turske nije imao želju za slavljem srebrne medalje, a vjerovatno dodatno boli činjenica da je Turska pretrpjela prvi poraz na Prvenstvu, dosad je ovaj tim bio nedodirljiv za sve reprezentacije na ovom takmičenju.

Ataman je tokom čitavog meča imao pridike na sudijske odluke, a njegovo nezadovoljstvo eskaliralo je poslije poraza. Ipak, Turska je imala priliku da pobjedu, pošto je nešto više od minut i po prije kraja imala prednost, ali su nesmotrene greške poslale Denisa Šredera na liniju penala i to je presudilo u korist Njemaca.

Ataman se poslije napuštanja terena vratio ipak na parket, a razlog je bilo primanje nagrade. Na postolju su se mogle vidjeti i suzne oči turskog trenera, očigledno da mu poraz nije lako pao.