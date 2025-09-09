Grčka je pobijedila Litvaniju i zakazala spektakl sa Turskom u polufinalu Evropskog prvenstva.

Izvor: MN Press

Spektakl nas čeka na Eurobasketu - Grčka će igrati protiv Turske u polufinalu. Obje ekipe su manje-više rutinski odradile svoj posao u četvrtfinalu. Grci su u večernjem terminu savladali borbene Litvance - 87:76.

To ujedno znači da ćemo sa jedne strane gledati Alperena Šenguna, sa druge Janisa Adetokumba. Dvojicu igrača koja dominiraju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Turčin koji je ispisao istoriju sa tripl-dablom i Grk koji djeluje nezaustavljivo zaista. Mečevi su na programu u petak, čeka se samo potvrda termina utakmica.

Vidi opis Adetokumbo ide na Šenguna: Dominacija Grčke za spektakl na Eurobasketu i to za finale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Što se samog meča tiče Litvanija se borila koliko je mogla bez povređenog Rokasa Jokubaitisa koji je završio vjerovatno i cijelu sezonu. Uz sve to je rovit i najbolji igrač tima Jonas Valančijunas koji ima problem sa rukom, držao se i za lakat i za rame i često su mu držali led na klupi. Sa svim tim problemima nije moglo mnogo bolje.

Kada je lista strijelaca u pitanju kod pobjednika istakli su se Janis (29, 6sk, 2as), Toliopulos (17), dok je na drugoj strani najbolji bio Valačnijunas sa dabl-dabl učinkom (24, 15sk).

Šta će biti sa navijačima?

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Dvorana u Rigi bila je manje-više ispunjena litvanskim navijačima, nije bilo toliko mnogo Grka što i ne treba toliko da čudi. Ono što je sada glavno pitanje jeste šta će biti sa navijačima i hoće li ih biti toliko u nastavku takmičenja?

U drugim četvrtfinalnim mečevima igraće Njemačka i Slovenija odnosno Finska i Gruzija, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će u Rigu da dođe više navijača, pošto je najviše bilo Estonaca, Letonaca i Litvanaca, a svi oni su ispali...

Kada je lista strelaca u pitanju