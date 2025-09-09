Grčka je pobijedila Litvaniju i zakazala spektakl sa Turskom u polufinalu Evropskog prvenstva.
Spektakl nas čeka na Eurobasketu - Grčka će igrati protiv Turske u polufinalu. Obje ekipe su manje-više rutinski odradile svoj posao u četvrtfinalu. Grci su u večernjem terminu savladali borbene Litvance - 87:76.
To ujedno znači da ćemo sa jedne strane gledati Alperena Šenguna, sa druge Janisa Adetokumba. Dvojicu igrača koja dominiraju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Turčin koji je ispisao istoriju sa tripl-dablom i Grk koji djeluje nezaustavljivo zaista. Mečevi su na programu u petak, čeka se samo potvrda termina utakmica.
Adetokumbo ide na Šenguna: Dominacija Grčke za spektakl na Eurobasketu i to za finale
Što se samog meča tiče Litvanija se borila koliko je mogla bez povređenog Rokasa Jokubaitisa koji je završio vjerovatno i cijelu sezonu. Uz sve to je rovit i najbolji igrač tima Jonas Valančijunas koji ima problem sa rukom, držao se i za lakat i za rame i često su mu držali led na klupi. Sa svim tim problemima nije moglo mnogo bolje.
Kada je lista strijelaca u pitanju kod pobjednika istakli su se Janis (29, 6sk, 2as), Toliopulos (17), dok je na drugoj strani najbolji bio Valačnijunas sa dabl-dabl učinkom (24, 15sk).
Dvorana u Rigi bila je manje-više ispunjena litvanskim navijačima, nije bilo toliko mnogo Grka što i ne treba toliko da čudi. Ono što je sada glavno pitanje jeste šta će biti sa navijačima i hoće li ih biti toliko u nastavku takmičenja?
U drugim četvrtfinalnim mečevima igraće Njemačka i Slovenija odnosno Finska i Gruzija, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će u Rigu da dođe više navijača, pošto je najviše bilo Estonaca, Letonaca i Litvanaca, a svi oni su ispali...
