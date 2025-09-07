Italijanski selektor Đanmarko Poceko napustio je reprezentaciju poslije poraza na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Selektor Italija Đanmarko Poceko (52) emotivno se slomio poslije eliminacije u osmini finala Eurobasketa protiv Slovenije. Odmah nakon meča, on je podnio ostavku na konferenciji za novinare.

"Prije svega, čestitam Sloveniji, stručnom štabu, igračima, svima. Igrali su sjajnu utakmicu, Luka je uradio nešto nevjerovatno, ali nije smo on u pitanju. Čestitam im svima, kao i svim svojim igračima, jer nikad ne odustaju i igrali smo do kraja, kao što smo uvijek i radili", izgovorio je Italijan i tu mu je glas zadrhtao.

"U redu sam", odgovorio je voditelju, a nedugo nakon toga saopštio ono glavno, da napušta klupu nacionalnog tima poslije tri godine.

"Ovo je moja posljednja utakmica na klupi reprezentacije i hoću da izrazim zahvalnost predsjedniku Košarkaškog saveza Petrućiju jer mi je ukazao čast da budem selektor reprezentacije. Zasigurno je to bio najbolji trenutak mog života. Bila je istinska čast imati ovu ulogu. Zahvaljujem i našem generalnom menadžeru, koji je sa predsjednikom odlučio da mi pruži ovu šansu i što je vjerovao u mene svakog dana. Naravno, hvala i mom stručnom štabu, oni su mi više od braće. Naravno, hvala i mojim igračima, zaista ih sve volim".

Pod njegovim vođstvom i uz njegov često kontroverzan stil vođenja, Italija je na Eurobasketu 2022. napravila veliko iznenađenje i šokirala Srbiju u osmini finala, pa završila kao osmoplasirana. Potom je bila osma i na Mundobasketu, nakon glatkog poraza od SAD u četvrtfinalu (63:100), a za Olimpijske igre u Parizu se nije kvalifikovala.

Na aktuelnom Eurobasketu Italija je bila drugoplasirana u "Grupi smrti" na Kipru, uz skor 4-1. Ipak, njen krajnji domet bila je osmina finala u Rigi pod vođstvom često isključivanog trenera.

"Je*e mi se za to kakav sam trener. Ne fokusiram se na to, ni na svoju karijeru, je*e mi se i šta mislite o meni. U svom trenerskom životu fokusiram se samo na njih, svoje igrače i sve koje sam naveo. I veoma sam tužan ne zato što sam izgubio meč, već zato što oni pate. Mogu da budem najgori trener na svijetu, svejedno mi je i ne lažem vas kad to kažem. Ali kao što sam rekao u svlačionici, niko nema poštovanje kakvo ja imam za italijanske igrače. Rekao sam im i da ih niko neće voljeti kao ja. Niko".

Poceko je za kraj uputio i snažnu poruku igračima, najviše ih voli i niko neće osjećati takvu ljubav prema njima.

"Možda će naći trenera koji će imati istu ljubav prema njima, ali ona neće biti veća od moje. Neće biti veća", dodao je Đanmarko Poceko.