Kirije u glavnom gradu rasle su brže od plata, a veliki broj građana i dalje izdvaja više od polovine mjesečnih primanja za stanovanje

Izvor: MONDO

Veliki broj stranaca je otišao, a sa njima su pale i kirije, i to za 20 odsto. Više u novčaniku ostaje za 60 hiljada podstanara, koliko ih je na nivou države. No, i danas, za plaćanje kirije za jednosoban stan, treba izdvojiti oko 400 eura, što je, na prosječnu platu od oko 1000 eura, bolni izdatak, prenosi RTCG.

„Kirije u glavnom gradu rasle su brže od plata, a veliki broj građana i dalje izdvaja više od polovine mjesečnih primanja za stanovanje“, kaže Dragan Živković iz Udruženja podstanara Crne Gore.

Kaže da je svakom dobronamjernom čovjeku vrlo jasno koliko je danas teško biti podstanar i koliko se od toga podstanari odriču da bi mogli da obezbijede stanovanje.

Jednosoban stan u Podgorici možete iznajmiti za 400 eura pa naviše, u zavisnosti od lokacije i opremljenosti.

Ranije je to bilo mnogo skuplje, a na smanjenje cijena zakupa uticao je odlazak velikog broja stranaca iz naše države.

„U Podgorici su definitivno pale za nekih 20 odsto i mislim da će pasti još malo, a onda će se tržište definitivno stabilizovati i vratiti se sve na – kažem opet, ne cjenovno na ono staro, već na popunjenost kao što je bila ranije“, ističe Goran Popović iz agencije za nekretnine.

„Prazni su stanovi isključivo onih zakupodavaca koji nemaju svijest o dešavanjima na tržištu“, dodaje Popović.

Indeks kirija, koje pokreće Udruženje podstanara, pokazao bi da li cijene nekretnina rastu ili padaju u poređenju sa prosječnom platom u Crnoj Gori.

„Očekujemo da ta jasna slika promijeni sve i da se konačno prepozna problem, težina ovog problema, i da se krene u rješavanje kroz subvencije i razne pomoći podstanarskim porodicama, ali i kroz razvoj socijalne i stambene strategije“, kaže Živković.

„Domaći zakupac je najstabilniji i najbolji zakupac i treba staviti akcenat na sigurnost tog čovjeka ili porodice koja zakupljuje, i na period zakupa, a ne samo na cijenu“, poručuje Popović.

Podstanara u Crnoj Gori, prema procjenama, ima oko 60 hiljada.