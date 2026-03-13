Partizan, Sutjeska i Budućnost pokrenuće memorijalni turnir "Andrija Delibašić".

Sutjeska je riješila da oda počast velikom Andriji Delibašiću. Nekadašnji napadač Partizana i reprezentacije Crne Gore preminuo je 19. marta 2025. godine nakon duge i teške borbe sa kancerom, Sada će se u čast njega odigrati memorijalni turnir.

Trijagonalni turnir u kome će učešće uzeti Partizan, Sutjeska i Budućnost njegova tri kluba će se odigratoi 25. marta. U celosti prenosimo saopštenje Sutjeske.

"Prohodao je u Sutjesci, slavno ime napravio u Partizanu, reprezentaciji Crne Gore podario najljepše i najemotivnije trenutke, a u Budućnosti proveo poslednje trijumfalne trenerske i direktorske dane - i u čast njegovog legendarnog imena i prezimena, nezaboravne harizme i osmijeha i zahvalnosti za sve što je uradio rodila se ideja o memorijalnom turniru. Naravno, riječ je o vanvremenskom Andriji Delibašiću!

Memorijal "Andrija Delibašić" 2026. godine će se održati na Gradskom stadionu u Nikšiću 25. marta u 18:00 sati, a predviđen je turnir trijagonal na kome će učestovavati i utakmice po poluvrijeme odigrati upravo Sutjeska, Partizan i Budućnost.

Inicijator turnira je fudbalski trener Ivan Brnović, a na inicijativu porodice kompletan novac prikupljen tokom memorijala će biti doniran Omladinskoj školi Sutjeske, kako bi nikšićka djeca imala što bolje uslove za rad. Školi u kojoj je naš Deli prohodao...

Plan je da se sljedeće godine turnir igra u Beogradu, a 2028. u Podgorici, a povodom memorijala "Andrija Delibašić" održana je pres konferencija u podgoričkom hotelu "Kraun plaaz" na kojoj su govorili predstavnici Sutjeske (Jovan Papović), Partizana (Danko Lazović), Fudbalskog saveza Crne Gore (Branko Latinović), Budućnosti (Predrag Kažić), dok se ispred porodice emotivno obratio Delijev nasljednik - Andrej Delibašić. I da postane tradicija. I da tribine budu pune. To je najmanje što možemo. Jer je Andrija Delibašić to zaslužio. Bio je i ostaće jedan od nas. Zauvek", navodi se u saopštenju Sutjeske.

Šta je rekao Andrej Delibašić

"Prije svega, zahvalnost svim organizatorima i volio bih da turnir postane tradicija. Kao porodici, a prije svega meni lično, dosta nam znače slične stvari jer vraćaju uspomenu na njega. Sjećanje na njegovo lik i djelo budi emocije, a vjerujem da će sve u Nikšiću proteći u lijepom svetlu", rekao je Andrej Delibašić.

