Tramp misli da Putin pomaže Iranu u ratu na Bliskom istoku.

Izvor: YouTube printcreen

Američki predsjednik Donald Tramp je u intervjuu za "Fox News Radio" govorio o ratu na Bliskom istoku i oglasio se o navodima da ruski predsjednik Vladimir Putin pomaže Iranu, prenosi "Gardijan". Američke obavještajne službe su u prvim danima izraelsko-američke vojne operaije "Epski bes" objavile izvještaj u kom se navodi da Rusija pomaže Iranu sa informacijama o tačnim lokacijama američkih vojnih baza na Bliskom istoku.

"Mislim da im Putin malo pomaže. I on verovjatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?

Da, mi i Ukrajini pomažemo. To i kaže Putin, i Kina bi mogla da kaže istu stvar.

Znate, oni to rade, pa radimo i mi. Da budemo pošteni, i oni i mi to radimo", izjavio je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.