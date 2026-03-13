Izvor: Opština Pljevlja

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je tender za postavljanje semafora na raskrsnicama u Pljevljima zbog razlike od svega jednog centa u garanciji ponude izabranog ponuđača, nakon što je usvojila žalbu kompanije “Telegroup” iz Podgorice.

Rješenjem Komisije poništena je odluka Opštine Pljevlja od 4. februara kojom je kao najpovoljnija izabrana zajednička ponuda sa podugovaračima “ELCOM MNE” Podgorica, “Mezon” Danilovgrad, “Paming” Podgorica i “VIA Project” Podgorica. Predmet je vraćen naručiocu na ponovni postupak i odlučivanje.

Komisija je, odlučujući po žalbi, utvrdila da je u postupku pregleda ponuda nepravilno ocijenjena garancija ponude konzorcijuma “ELCOM-MEZON”. Prema tenderskoj dokumentaciji ponuđači su bili dužni da dostave garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke. Kako je procijenjena vrijednost iznosila 219.008,26 eura, garancija je morala biti dostavljena na iznos od 4.380,17 eura.

Međutim, Konzorcijum “ELCOM-MEZON” dostavio je elektronsku garanciju ponude izdatu od Erste banke, na iznos od 4.380,16 eura, odnosno za jedan cent manje od traženog iznosa.

Komisija je ocijenila da takva garancija ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije i Zakona o javnim nabavkama, zbog čega je ponuđač morao biti isključen iz postupka, prenose "Vijesti".

Komisija je naložila Opštini Pljevlja da u roku od 15 dana od objavljivanja rješenja otkloni utvrđene nepravilnosti i o tome obavijesti Komisiju u roku od tri dana od njihovog otklanjanja.

Istovremeno je odlučeno da se “Telegroupu” Podgorica vrati 2.191 euro, koliko je uplaćeno na ime naknade za vođenje postupka, u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja. Opština Pljevlja obavezana je da toj kompaniji nadoknadi troškove postupka za sastav žalbe u iznosu od 700 eura.

Postupak javne nabavke pokrenut je po tenderskoj dokumentaciji iz decembra prošle godine za otvoreni postupak nabavke radova, odnosno postavljanje semafora na raskrsnici u Pljevljima. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 219.008,26 eura bez PDV-a.

U obrazloženju se navodi da iz opšteg matematičkog pravila zaokruživanja proizilazi da se vrijednost zaokružuje tako što treća decimala povećava drugu decimalu za jednu jedinicu ukoliko iznosi pet ili više, zbog čega dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke iznosi 4.380,17 eura.

Shodno tome, Komisija je zaključila da je naručilac nepravilno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za postojanje osnova za obavezno isključenje ponuđača Konzorcijuma “ELCOM-MEZON” iz postupka javne nabavke, u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama.

Zbog toga je utvrđeno da je odluka Opštine Pljevlja nezakonita, jer nije donijeta u skladu sa članom 143 Zakona o javnim nabavkama, te je poništena na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 tog zakona i člana 126 stavovi 7 i 8 Zakona o upravnom postupku.

Komisija je prilikom odlučivanja razmatrala i ostale žalbene navode žalioca, ali je ocijenila da oni nijesu od uticaja na drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari, imajući u vidu da je odluka naručioca već ocijenjena nezakonitom u navedenom dijelu.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana njegovog objavljivanja.

Zajedničku ponudu preduzeća “Elcom Mne” Podgorica, “Mezon” Danilovgrad, “Paming” Podgorica i “Via Project” iz Podgorice, Komisija za javne nabavke Opštine Pljevlja ocijenila je kao najpovoljniju na tenderu za izvođenje radova na postavljanju saobraćajne signalizacije na dvije raskrsnice u gradu. Drugorangirana je zajednička ponuda “Telegroup Podgorica”, “Telegroup Banja Luka” i “Via ing Nikšić”, “Hidroproject Podgorica”, “SBCC Cetinje” i “EFusion Nikšić”.

Prvorangirani ponuđač posao na postavljanju svjetlosne saobraćajne signalizacije trebalo je da uradi za 194.722 eura, što je za oko 25.000 manje od procijenjene vrijednosti nabavke i oko 23.000 manje od drugorangiranog ponuđača , prenose "Vijesti".

Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Opština planira da ugradi semafore na raskrsnici ulica Kralja Petra I, Ivana Milutinovića i Ivana Ružića u naselju Jalija i na raskrsnici Ulice solidarnosti, Miloša Tošića kod Voli marketa.

Time će se svjetlosna signalizacija vratiti u najsjeverniji crnogorski grad nakon gotovo četrdeset godina.

Pljevlja su jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori bez ijednog semafora, a tek nedavno je izgrađen kružni tok na raskrsnici kod Pošte i Autobuske stanice. Iako većina Pljevljaka smatra da je semafore neophodno bilo postaviti na još neke raskrsnice, gdje su česti saobraćajni udesi, kao što je raskrsnica na Kamenom mostu i kod zgrade Crvenog krsta, iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode su kazali da u odnosu na osamdesete godine signalizacija ne može biti vraćena na sve ranije raskrsnice.

Ranija studija koju je naručila lokalna uprava pokazala je da bi semafore trebalo ugraditi samo na dvije raskrsnice, dok na ostalim najfrekventnijim raskrsnicama saobraćaj treba regulisati izgradnjom kružnih tokova, pišu "Vijesti".

Predloženo je da se semafori ponovo postave na raskrsnici Ulice Nikole Pašića i Volođine, kod zgrade Crvenog krsta i u naselju Jalija na raskrsnici Ulice kralja Petra I i Ivana Milutinovića, s tim što je predloženo da prva raskrsnica bude prioritetna prilikom postavljanja svjetlosne signalizacije.