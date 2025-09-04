Selektor Bosne i Hercegovine pobjedu je posvetio supruzi za koju kaže da trpi najveći teren zbog njegove karijere.

Bosna i Hercegovina izborila je istorijsku pobjedu, nakon što je ovaj tim posle 32 godine uspio da se plasira u nokaut fazu Eurobasketa. Odigrali su izabranici Adisa Bećiragića meč za pamćenje, najbolje prvo poluvrijeme na prvenstvu, a onda malo posustali, ali sve to bilo je dovoljno za trijumf nad Gruzijom. Ipak, do slobodno se može reći nevjerovatnog uspjeha došlo je uz mnogo odricanja, a o tome je govori oi selektor BiH.

Vrlo emotivno obraćanje posle pobjede Bosne i Hercegovine imao je selektor Bećiragić koji je pre odgovora na pitanje najprije želio da pobjedu posvetu supruzi Aidi. Tvrdi trener ovog nacionalnog tima da je zahvaljujući podršci u braku uspio da napravi velike uspjehe.

"Prije nego što odgovorim na pitanja, prvo bih se zahvalio Bogu, a onda i igračima, ali i stručnom štabu. Svi su radili 24 sata dnevno. Ovu bih pobjedu poklonio svojoj ženi Aidi, s kojom imam četvoro djece, s kojima ne živim godinama. Već pet godina ne živim s njima i oni podnose sav teret, odnosno to podnosi i moja žena. Živi sa četvoro male djece u stranoj zemlji. Zahvalio bih se sestri Zehri, koja je uvijek s nama, a onda i svim ljudima koji vole ovu reprezentaciju i državu", kazao je Bećiragić posle pobede.

"Iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i bolje. Možda smo u ovoj utakmici u drugom poluvremenu igrali bez energije, ali mislim da je to više stvar emocije nego fizičke spreme. Ipak, na kraju smo uspjeli da ostvarimo nešto što niko prije nije postigao s ovom reprezentacijom - prvi put kad sam ja bio igrač prije 30 godina, a sada opet kao trener."

Da li je ovo najbolja partija BiH od dolaska Bećiragića na klupu ove reprezentacije? "A, što se tiče pitanja... ne bih volio da zvučim ni previše skromno, ni pretenciozno, ali stvarno ne bih znao da vam odgovorim. Volio bih da je tako kako ste rekli, zaista bih volio, ali iskreno ne znam. Sve što bih rekao, slagao bih vas. A čovjek kad ne zna - ne zna. Ja kažem: ne znam. Izvinite, stvarno".

Dobio je selektor pitanje i o NBA igraču koji je veoma važan za ovaj tim, naravno riječ je o Jusufu Nurkiću koji je dabl-dabl učinkom vodio BiH u osminu finala Evropskog prvenstva. "Nadam se da me nećete pogrešno shvatiti, ali nije mi drago da stavim bilo koga ispred drugih. Znam da je on veoma važan, ali to jednostavno nije način na koji volim da govorim, niti kako volim da razmišljam, zato vas molim - nemojte me pogrešno razumjeti. Svi su važni, ali isto tako želim da naglasim da je on, kao i svi ostali, samo dio tima i radi isto što i svi drugi, ponaša se kao svi drugi. Ali, znate vi već odgovor - mislim da vi bolje znate odgovor nego ja."

Bosna je posle mnogo godina prošla u dalju fazu takmičenja, kao što je i sam trener podvukao. Međutim, to nije jedino što privlači pažnju, posebno su se novinari oronuli na odnos trenera koji ima sa Džonom Robersonom, ali i vrlo dobar šut za tri poena.

"To je zato što sam ja jako dobar trener. Šalim se, naravno. Ne znam... stvarno ne znam. Znali smo da nam šutevi za tri poena trebaju. Jedina stvar o kojoj sam posebno razmišljao i koju sam pripremao bio je Roberson. On nam se priključio jako kasno, samo deset dana prije nego što smo došli na turnir."

"I bilo je mnogo ljudi koji ne razumiju košarku, koji su govorili da on ne treba da ide, da nam treba još jedan visoki igrač - što je, stvarno glupo razmišljanje kada govorimo o košarci. Ali toga ima dosta u Bosni, znate i sami. Ja sam znao da nam treba plejmejker koji može da šutira, da otvori reket, prostor u tri sekunde. Tako da sam razmišljao o njemu, pripremao ga baš za ovu utakmicu, pokušavao sam da ga zaštitim jer nije bio fizički spreman."

"Što se tiče ostalih momaka... mogu samo reći da je to možda sudbina ili nešto slično. Igra po igra, počeli smo sve bolje i bolje da šutiramo. Zašto je tako, ne znam. Nema pravog odgovora. Ali znam da je bilo jako lijepo. I jako sam sretan zbog toga", ispričao je Bećiragić.