Letonija je pobijedila Švetsku u poslednjem meču grpne faze na Eurobasketu.

Izvor: Twitter/screenshot/@basketnews_com

Litvanija je u neizvesnom i tijesnom meču slavila 74:71 nad timom Švedske u poslednjem meču grupne faze na Eurobasketu. Litvanija nije imala kontrolu tokom čitavog susreta, ali je na kraju uspjela da dođe do važne pobjede. Ipak, u grupi B još nije jasan raspored na tabeli, a konačni rasplet imaćemo u poslednjem meču koji će odigrati Njemačka i Finska, ujedno taj susret mogao bi da utiče i na Srbiju.

Švedska je imala kontrolu nad utakmicom do poluvremena, ali je treća četvrtina bila ta koja je odlučila pobjednika, pošto je Letonija slavila 31:14. Igralo se u nastavku vrlo intenzivno, Švedska je uspevala da vrati vođstvo početkom poslednje deonice, ali je Joanas Valančijunas bio "iks" faktor svog tima.

Vezao je novi saigrač Nikole Jokića 4:0 za 61:60 Litvanije. Igralo se u nastavku u mini-serijama, sve do 38. minuta kad je Arnas Velička vezao seriju do 6:0 i u 22. sekundi doneo pobijedi Litvaniji. Kasnije je Švedska poenima Simona Birgandera smanjila zaostatak, ali nije bilo biše vremena za preokret.

Sa kim Srbija igra u osmini finala?

Nakon što je Velika Britanija neočekivano izbacila Crnu Goru sa Eurobasketa, situacija u grupi B je malo jasnija, ali ne sasvim. U slučaju da Srbija pobjedi Tursku, sa kojom se sastaje u sredu od 20.15 sati, to bi značilo da izabranici Svetislava Pešića u osmini finala za rivala imaju reprezentaciju Švedske.

U slučaju da naš tim izgubi u duelu sa ekipom Ergin Atamana situacija je sledeća: Biće važan susret između Finske i Njemačke. U slučaju da Finska u ovom meču slavi više od 12 poena to bi značilo da će zauzeti prvo mjesto u grupi, Njemačka će biti druga, a Litvanija treća i igraće sa Srbijom. U slučaju da Finska bude poražena naći će se na trećoj poziciji i bila bi rival Srbije, a u slučaju da Finska pobijedi Njemačku manje od 12 poena razlike, to bi značilo da će biti druga na tabe, a samim tim Litvanija će biti treća i sastaće se sa Srbijom kao drugoplasiranom.