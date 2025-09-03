Naši momci su imali sve u svojim rukama pred poslednjih 40 minuta igre, znali da ih pobjeda nad timom koji je prekjuče od Njemačke pretrpio poraz koji nije viđen 65 godina na šampionatima Starog kontinenta vodi u osminu finala.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Šok u Tampereu. Velika Britanija je u poslendjem kolu B grupe Evropskog prvenstva pobijedila Crnu Goru 89:83 (26:25, 23:16, 20:21, 21:20) i eliminisala je sa Evropskog prvenstva.

Izgleda da nas je ponovo u sportu koštao naš mentalitet i unaprijed dobijeni mečevi. Kao da su se svezale ruke našim košarkašima, samo je kapiten Nikola Vučević bio na nivou.

Za razliku od duela sa Švedskom Kajl Olmen je dobro ušao u meč, postigao prvih sedam poena i uz pomoć Andrije Slakovića i Emira Hadžibegovića odveo Crvene na 12:4 u 4. minutu. Imali su Radovićevima puleni osam poena prednosti već sredinom prve četvrtine (16:8). Uslijedila je međutim dobro poznata rasprodaja lopti agresivnoj britanskoj odbrani na našoj spoljnoj liniji i pracijal 2:11 za minus jedan (18:19).

Problem su bile tri lične greške Vladimira Mihailovića u 14. minutu, dvije zaista prestrogo dosuđene i to u momentima kada je Vlado pronašao saradnju sa Nikolom Vučevićem i održavao rezultatsku klackalicu. Samo minut kasnije kapitenu je sviran faul – drugi.

Bez dva najiskusnija košarkaša na parketu deficit je narastao na sedam poena (38:45) u 18. minutu. Nešto kasnije uslijedila je i tehnička greška Radovića zbog prigovora jer prethodno bugarski arbitar Martin Horozov nije svirao očigledan prekršaj pod košem nad Hadžibegovićem.

Za igru u odbrani u prvom poluvremenu možda je dovoljno je napisati da su Britanci ubacili 48 poena, a za cijeli meč protiv Švedske i Njemačke u prethodna dva kola, 57 i 59 poena.

Vučević je postigao prvih šest poena za crnogorsku reprezentaciju nakon odmora, zatim i Mihailović i tako je spriječen sunovrat koji nas je “karakterisao” na otvaranju durgog poluvremena u svakom meču.

Međutim, nismo uspijevali da izbrišemo minus, a već u sledećem napadu Mihailović je zaradio četvrti faul. Radović je odlučio ipak da drži Ulcinjanina na parketu.

Činilo se da ćemo sa obzirom na pruženu predstavu i sa dobrim rezultatom ući u poslednjih 10 minuta, ali je Dželani Votson-Gejl ubacio trojku za 63:68.

Radio je i Horzov sve da našim momcima oteža posao. Pištaljka Bugarina nije se čula kada je Marko Simonović ostao pod obručem sa nižim rivalom i bio fauliran.

Britanci su nastavili da igraju u ritmu bubnjeva Šveđana ogrnutih u zastave monarhije i brzo se odmakli na sigurnu distancu. Napad Crne Gore se svodio samo na guranje lopte na Vučevića. Davalo je to rezultata a kada je Mihailović na minut i 39 sekundi do kraja pogodio trojku konačno smo preokrenuli (81:80).

Nažalost, nažalost trojka Majlsa Hesona, pa sigurna slobodna bacanja Luka Nelsona stavila su rampu na naš put ka Rigi (85:83).

Vučević je meč završio sa 31 poenom i 11 skokova. Olmen je postigao 14, Slavković 11, Mihailović 10 poena.

Nikola Vučević je zaslužio ljepši oproštaj od dresa sa državnim grbom.