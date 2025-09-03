Selektor je na sebe preuzeo odgovornost za rezultat reprezentacije.

Crnogorska košarka reprezentacija je nakon poraza od Velike Britanije eliminisana sa Eurobasketa.

Po ocjeni igrača i selektora, glavni uzrok je loša igra u odbrani. Selektor Radović je bio razočaran nakon meča, rekavši da od početka turnira ništa nije išlo kako treba i kako je zamišljeno prije turnira, istakavši da su i izostanci dodatno otežali posao njemu i kompletnom timu, piše CdM.

”Čitav turnir nismo igrali dobro. Imali smo šansu da i pored naše, ne baš dobre igre, prođemo u drugi krug. Međutim, opet stare boljke sa čitavog turnira. Puno izgubljenih lopti, puno primljenih poena, odbrana na niskom nivou. Čestitao bih reprezentaciji Velike Britanije na pobjedi. Imali smo dosta problema i dosta izostanaka iz tima. Crna Gora je sa malo kim mogla da igra na veliki broj poena. Nismo igrali dobro, ali nije smak svijeta, imali smo 5,6 debitanata koji su vidjeli šta sve treba i kako se igra na ovom nivou.”

”Sva odgovornost je na meni, apsolutno. Od donošenja odluka, prije prvenstva i tokom prvenstva. Biće vremena za analizu i vidjećemo šta dalje. Zahvalio bih se na svim godinama zajedničkog rada, i ranije kada sam bio pomoćnik i sada kada kao prvi trener. Imali smo sjajan rad i druženje.”

Novinari su upitali Radovića da li je ovo naša realnost i da li je moglo bolje, a selektor je odgovorio da je reprezentacija do skoro mogla da parira jačim timovima, ali da sada to više nije slučaj, prenosi CdM.

”Ne želim da se pravdam, ali ne mogu da objašnjavam ljudima da naše utakmice nisu više Njemačka i Litvanija, do skoro smo mogli da pariramo takvim ekipama, sada više ne možemo. Ja ću veoma rado predati tablu i pištaljku onome ko može u ovim uslovima i sa ovim rosterom da napada i prijeti Srbiji, Njemačkoj i Litvaniji.”