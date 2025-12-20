Luka Vildoza je posle meča u Areni dobio pitanje i o mogućem povratku u Crvenu zvezdu u bliskoj budućnosti. Ne isključuje ni tu mogućnost...
Izvor: MN Press
Crvena zvezda je pobijedila Virtus posle triler završnice (90:89). Džared Batler je poentirao, Karsen Edvards je promašio šut za tri i to je bio početak slavlja u Areni. Po završetku utakmice je sa medijima pričao i Luka Vildoza.
"Napravili smo neke greške u završnici. Kodi i Džordan imaju iskustvo i Zvezda je pobijedila", počeo je Vildoza.
Argentinski košarkaš je za 28 minuta dao 16 poena (1/2 za dva, 4/6 za tri), uz 9 asistencija i 4 skoka.
"Samo sam šutirao otvorene šuteve, ostavili su me samog. Pogodio sam prvi šut i to je to. Treniram za ovakve momente, ništa ovo nije protiv Zvezde. Zvezda ima sjajan tim, imaju igrače i ako ih povežu u isti ritam, mislim da mogu da odu do plej-ofa. Teško je igrati protiv njih, posebno u Areni", rekao je Vildoza.
Da li bi se vratio u Zvezdu?
Jedno od pitanja za njega bilo je da li bi se vratio u Zvezdu jednog dana.
"Imam ugovor sa Virtusom, srećan sam tamo, imam dosta lijepih uspomena iz Beograda. Žena mi je iz Beograda (Milica Tasić prim.out), navijam za Zvezdu. Vidjećemo u budućnosti. Sada sam fokusiran na Bolonju."