Bivši fudbaler Crvene zvezde Osman Bukari ponovo će igrati u evropskom fudbalu, nakon avnture u SAD.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je krilnog napadača Osmana Bukarija kupila za tri, pa prodala za sedam miliona evra, ali njegov odlazak u SAD nije bio pravi potez. Za razliku od crveno-belog dresa koji mu je odlično stajao i u kojem je skrenuo pažnju na sebe, nastupajući za Ostin u MLS-u reprezentativac Gane nije uspio da napravi iskorak – ipak, nakon neuspješne avanture u Americi postao je rekorder.

Već danima se najavljivalo da će Bukari postati novi fudbaler Viđeva iz Lođa, a sada je to i potvrđeno. Tim koji se bori za opstanak u elitnom rangu poljskog fudbala i trenutno zauzima 15. mjesto na tabeli platiće američkom klubu pet miliona evra uz 20 odsto od naredne prodaje, pošto u povremenom reprezentativcu Gane vidi rješenje za spas svoje sezone.

Viđev se trenutno nalazi na prvoj poziciji iznad zone ispadanja, ali ima isti broj bodova i jedan meč više od Katovica, koji su u ovom trenutku na poziciji koja vodi u niži rang. U zoni ispadanja je i Legija iz Varšave, za koju se očekuje da će uskoro početi da beleži bolje rezultate, što bi moglo promijeniti raspored u donjem dijelu tabele. Kako bi se osigurao opstanak, Viđev ove zime planira rekordna ulaganja, a Bukari je jedan od ključnih transfera.

„Mogu reći da mi je u Ostinu bilo dobro, ali kao fudbaleru ponekad je potrebna promjena sredine. Često je to i zbog porodice. Želio sam da se vratim u Evropu i nastavim karijeru ovdje. Ono što me je ubedilo da napravim taj prelaz bio je razgovor o tome šta Viđev traži i kakav tip igrača žele. Srećan sam što sam u Lođu“, rekao je Bukari, koji sada počinje novu fazu u svojoj karijeri.

Osman Bukari je za Ostin odigrao 50 mečeva, postigao šest golova i zabilježio osam asistencija. U dresu Crvene zvezde pružao je najbolji fudbal u karijeri, odigravši 78 mečeva uz 25 golova i 20 asistencija. Navijači posebno pamte njegov spektakularan pogodak protiv Partizana i gol kojim su crveno-beli stekli prednost protiv Mančester Sitija na Etihadu.

Fudbaler iz Gane u Crvenu zvezdu je stigao iz Genka, igrao je i za Nant, dok mu je prvi evropski tim bio Trenčin. Ponikao je u ekipi Akra Lajons, a kratko je nastupao i za mladi tim Anderlehta. Za reprezentaciju Gane odigrao je 19 mečeva i postigao tri gola, uključujući pogodak protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.