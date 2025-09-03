Selekcija Portugala će prvi put u istoriji ići u noakut fazu Eurobasketa posle drmatične pobjede nad Estonijom. Heroj je na kraju Rafa Lisboa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kakav smo meč vidjeli u grupi Srbije na Eurobasketu. Pun preokreta, pun tenzija, a na kraju je u nokaut fazu Eurobasketa prošla selekcija Portugala posle drame sa Estonijom. Na kraju se rešavalo u poslednjoj sekundi i Portugal je savladao Estoniju 68:65.

Prva četvrtina završila se neriješeno, u drugoj je Estonija povela sa pet poena razulike, a u trečoj je Portugal preokrenuo i ušao u finiš sa dva poena viška. Kada je Rafa Lisboa pogodio trojku za 64:64 u poslednjem minutu meča zakuvalo se. Estonija je povela poenom Konocuka sa penala, a onda je fauliran ponovo Lisboa.

Izjednačio je i pogodio drugo bacanje za 66:65, a onda je Keiroš ukrao loptu rivalu i iščupao pobjedu svom timu. Na kraju je posle penala koje je pogodio Lisboa Kristijan Kulamae je imao šut sa pola terena za produžetak, ali ga je promašio. Sada će Portugal kao četvrti u našoj grupi A u osmini finala igrati sa prvim iz grupe B što mogu biti Njemačka, Finska i Litvanija.

Kako je Portugal pobijedio?

Uspjeli su Portugalci da pobijede iako su ostali sredinom treće četvrtine bez svog najboljeg igrača NBA centra Nimijasa Ketu. Najefikasniji na meču su bili Estonci Konocjuk i Kulamae sa 20 i 17 poena, ali Portugalci su imali više raspoloženih. Rafa Lisboa je dao 17 poena, Nimijas Keta 15, Trevion Vilijams 11, a Keiroš 10 uz 10 skokova.

Šta nas još čeka u našoj grupi?

Otpisana Češka će igrati sa Letonijom i taj meč neće odlučivati nošta. Česi su poslednji u grupi, a Letonci treći, šta god da se desi. Događaj dana na Eurobasketu je meč Srbije i Turske koji je na programu od 20:15.