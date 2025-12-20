Legendarni bokser Entoni Džošua opravdao ulogu favorita.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Meč koji je izazvao potpuno različita mišljenja među ljubiteljima boksa završen je onako kako je većina i očekivala - nekadašnji osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama i kasnije dvostruki svjetski šampion Entonio Džošua nokautom u šestoj rundi završio je borbu protiv bivšeg jutjubera Džejka Pola, inače često osporavanog zbog svoje želje da pravi karijeru u profesionalnom sportu.

Jedan od najatraktivnijih, a svakako i najskupljih mečeva ove godine, doneo je baš ono što su akteri željeli. O borbi se pričalo danima, za nju su se zainteresovali i oni koji inače ne prate boks, ali to nije mnogo pomoglo Džejku. Kada je trebalo zadavati udarce u ringu, on je bio gotovo bespomoćan i uspijevao je tek da okrzne svojevremeno najboljeg teškaša na planeti. Sa druge strane, Entoni Džošua je pokazao zavidnu formu, a rivala je udarao kao maljem.

Kvota na pobedu Džejka Pola u ovom meču išla je čak do devet, što jasno pokazuje da niko nije previše vjerovao u njegove kvalitete. I stvarno je tako - Džošua je daleko kvalitetniji, iskusniji, viši, teži... Ma, šta god da kažemo, bićemo u pravu. Pokušao je Džejk Pol barem da ga isprovocira, ali ni u tome nije uspio, pa je Entoni nakon nešto opreznijeg starta meča počeo da dijeli časove boksa i pokazuje kako to inače radi jedan od najboljih u svojoj generaciji.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out!#JakeJoshuapic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix)December 20, 2025

Džejk Pol se više puta teturao po ringu, padao na koljena i hvatao se za donji dio opreme Entonija Džošue kao dijete za maminu suknju. Uspijevao je da se pridigne, ali tek toliko da dobije seriju novih udaraca, prije nego što je u šestoj - od predviđenih osam - rundi svima postalo jasno da više ne može. Možda je moglo da bude gotovo i mnogo brže, ali je Džošua vjerovatno taktizirao kako se ne bi opekao na početku, dok je i sa marketinške strane dobro što nije sve bilo gotovo u prvim minutama.

Kada smo kod marketinga, treba istaći da je oko 185 miliona gledalaca pratilo ovu borbu preko striming platformi, a obojica boksera su prihodovala oko 100 miliona američkih dolara od ove borbe. Pa, ne djeluje loše - iako će vam mnogi reći da su okršaji nekadašnjeg svjetskog šampiona i nekadašnjeg jutjubera "ruganje" bokserskoj tradiciji.