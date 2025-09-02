Turski Anadolu Efes odlučio da Makabi i Hapoel dočeka u Podgorici, na terenu Budućnosti.

Novu sezonu Evrolige igraće 20 timova, a dok čitava košarkaška Evropa prati Eurobasket 2025 donijeta je važna odluka o takmičenju. Pomalo neočekivano, mečevi najboljih evropskih klubova će se u narednoj sezoni igrati u Podgorici, iako Budućnost kao najbolji crnogorski tim nije dio takmičenja!

Zapravo, donijeta je odluka da zbog političkih tenzija Turske i Izraela mečevi predstavnika tih zemalja budu na neutralnom terenu. Anadolu Efes je izabrao Podgoricu, što je promena u odnosu na prethodnu sezonu kada su Makabi iz Tel Aviva dočekali u Letoniji, odnosno u Rigi. Turski tim će 30. septembra dočekati Makabi, a 3. oktobra igraće kao domaćin protiv Hapoela.

Sa druge strane, mečevi turskih i izraelskih timova u Evrokupu igrani su u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu, a Srbija je često bila domaćin izraleskim klubovima u posljednjih nekoliko sezona. Između ostalog, Makabi Tel Aviv koji sa klupe predvodi Žarko Lazetić će i ove sezone biti domaćin u Ligi Evrope baš u Bačkoj Topoli gdje je Lazetić svojevremeno radio.

Za sada se ne zna gdje će utakmice protiv izraelskih timova kao domaćin igrati Fenerbahče, aktuelni šampion Evrope. Jasno je da to neće biti Istanbul, a velike su šanse da bude još neki grad u našem regionu prije svega zbog blizine i lakšeg organizovanja mečeva.

Takođe, nije potpuno jasno gdje će timovi iz Izraela igrati svoje domaće utakmice. Beograd je bio domaćin Makabiju i ta saradnja je bila sasvim korektna, ali se vjerovatno neće nastaviti. Prethodnih mjeseci pričalo se o selidbi Makabija na Kipar, dok se kao potencijalna destinacija za domaće utakmice Hapoela pominju bugarski gradovi Sofija i Botevgrad.