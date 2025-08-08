Generalni menadžer Olimpije iz Milana Hristos Stavropulos odgovorio je Luki Dončiću koji je rekao da je prema njegovim saznanjima klub iz Evrolige zabranio Vlatku Čančaru i Džošu Nibu da igraju za Sloveniju na Eurobasketu 2025.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Slovenije biće drastično oslabljena na Eurobasketu 2025, pošto za nju neće igrati Vlatko Čančar i Džoš Nibo. Očekivalo se da će njih dvojica biti među nosiocima igre "zmajčeka" uz Luku Dončića, da bi selektoru Aleksanderu Sekuliću otkazali baš na dan početka priprema za turnir, što je izazvalo žestoke reakcije navijača i medija.

Dok se tražilo da se Amerikancu Džošu Nibu čak oduzme i pasoš Slovenije, stiglo je i uvjerenje da je za sve kriva Olimpija iz Milana za koju igraju obojica košarkaša. Navodno, Olimpija je tražila da Nibo - koji je lane stigao u klub - i najveće pojačanje Čančar preskoče Eurobasket kako bi se odmorili za napornu sezonu koja je pred njima, što je zasmetalo na kraju i lideru tima Luki Dončiću.

"Meni su Lejkersi dali, a njima Olimpija nije", našalio se Dončić čija je izjava odjeknula u javnosti, pa je na kraju natjerala čak i Olimpiju iz Milana da se oglasi na ovu temu.

U njeno ime govorio je generalni menadžer Hristos Stavropulos koji je želio da pojasni situaciju oko koje se digla velika fama, vjeruju u klubu i prevelika: "Povodom onoga što su mediji prenosili poslednjih dana, želio bih da pojasnim u ime kluba da je zdravlje igrača oduvjek bilo i uvek će biti naš prioritet. Kada je reč o konkretnom slučaju Vlatka Čančara i Džoša Niba, želio bih da podsjetim sve da oba igrača izlaze iz veoma ozbiljnih povreda", rekao je Grk.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Povrede su im značajno ograničile učešće u prošloj sezoni i - u dogovoru sa njima - uspostavljen je plan oporavka koji mora teći postepeno kako bi se očuvalo njihovo zdravlje".

Što se tiče samih igrača - Nibo i Čančar se nisu oglašavali na ovu temu i pitanje je da li će.

Ko će igrati za Sloveniju na Eurobasketu 2025?

Slovenija će na Eurobasketu 2025 igrati u grupi "D" u Katovicama, zajedno sa domaćinom Poljskom, Islandom, Francuskom, Belgijom i Izraelom, a selektor Aleksander Sekulić je posle otkaza trojice igrača ostao na ukupno 16 imena. Dodatno je pozvao samo Alena Omića.

Ovako izgleda spisak Slovenaca za Eurobasket 2025:

Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Horvat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Pađen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar, Alen Omić i Luka Ščuka.

Podsjetimo, Srbija će baš protiv Slovenije imati generalnu probu za Eurobasket 2025 i to 21. avgusta u beogradskoj "Areni".