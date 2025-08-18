Početak priprema za sezonu 2025/26 donosi i velike ambicije.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Predsjednik Budućnost Volija Dragan Bokan poručuje da nas očekuje dinamična i interesantna sezona, u kojoj će Evrokup biti prioritet, uz borbu u ABA ligi.

Podrška klubu stiže i sa državnog nivoa. Vlada Crne Gore, zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem, preko Monteputa obezbijedila je milion eura. Bokan ističe da, sve dok postoji saradnja privatnog sektora, države i lokalne uprave – klub će stabilno funkcionisati.“

Košarkaški klub Budućnost Voli u novu sezonu ulazi sa novim tehničkim sponzorom – brendom Under Armour, a novi dresovi biće predstavljeni na tradicionalnoj Plavoj noći.