Miško Ražnatović objavio fotografiju sa nekadašnjim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom.
Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović objavio je fotografiju sa nekadašnjim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom. Francuz je napustio Asvel posle tri sezone i slobodan je u izboru nove sredine. U međuvremenu je "skoknuo" do Beograda gdje će se spremati za nove košarkaške izazove.
"Nema boljeg mjesta za pripreme pred sezonu", napisao je Ražnatović uz fotografiju sa Lovernjom i tako zagolicao maštu Grobara.
Nije tajna da krilni centar ima želju da obuče crno-bijeli dres, ali pitanje je da li to u ovom momentu uopšte opcija. Partizan traži pojačanje na visokim pozcijama, međutim, ovog ljeta se nije dovodio u vezu sa iskusnim Lovernjom.
Žofri je stekao status miljenika Grobara u periodu od 2012. do 2014. kada je postao prvi stranac kapiten u istoriji kluba. Potom ga je put odveo u Himki, odakle je otišao u NBA ligu gde je igrao za Denver, Oklahomu, Čikago, San Antonio. Usledio je povratak u Evropu gdje je zadužio dres Fenerbahčea. Igrao je još za Žalgiris i na kraju Asvel.