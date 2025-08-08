Crvena zvezda i Partizan nemaju zagarantovan derbi u ABA ligi. Ipak u drugoj fazi takmičenja je gotovo izvjesno da će igrati međusobni susret.
Izašao je kalendar za novu sezonu ABA lige, a srpski klubovi će startovati 3. oktobra kada će FMP gostovati Igokei. U subotu 4. oktobra Borac gostuje Studentskom centru, a Budućnost u nedelju 5. dočekuje Spartak. Istog dana Mega gostuje Cedevita Olimpiji, a u ponedeljak 6. decembra Partiza dočekuje Krku, a Crvena zvezda Zadar.
Nećemo gledati "vječite derbije" ove sezone u prvoj rundi takmičenja pošto su timovi podeljeni u grupe A i B. U grupi A će igrati FMP, Borac i Partizan, a u grupi B će biti Spartak iz Subotice, Mega i Crvena zvezda. Ovde možete da vidite kompletan raspored ABA lige za narednu sezonu.
Kakav je novi format ABA lige?
Crvena zvezda i Partizan neće igrati derbi u ABA ligi: Izašao raspored takmičenja u potpuno novom sistemu
Igraće dvije grupe od po devet timova, a u regionalnom takmičenju igraće debitanti Beč i Ilirija kao i Kluž. Ipak iako je žrijeb razdvojio "vječite" to ne znači da neće igrati. Pravila kažu da će se na kraju grupne faze nastaviti takmičenje i da će zatim igrati između sebe.
Sezona u ABA ligi počinje u oktobru, a trajeće do 9. februara. Zatim počinje Top 8 faza i plejaut. Po četiri najbolja tima će igrati u Top osam fazi.
(MONDO, N.L.)