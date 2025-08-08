Jubilarna 25. sezona u ABA ligi počinje trećeg oktobra

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nova sezona, jubilarna 25. u ABA ligi počinje trećeg oktobra, a košarkaši Budućnost Volija u prvom kolu dva dana kasnije dočekuju Spartak iz Subotice.

Drugi crnogorski predstavnik u regionalnom takmičenju, SC Derbi na startu dočekuje Borac iz Čačka, a ta utakmica se igra četvrtog oktobra.

SC Derbi je u grupi A, a tu su još Partizan, Dubai, Kluž, Igokea, FMP, Borac Čačak, Split i Krka.

Budućnost je u grupi B, u kojoj su još Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija i Beč.

Po četiri najbolja tima iz obje grupe formiraju top osam fazu, dok preostale ekipe igraju plej-aut.

Crnogorski šampion će i u drugom kolu biti domaćin, a tada u Podgoricu dolazi Cedevita-Olimpija predvođena Zvezdanom Mitrovićem.

"Plavi" u šestom kolu gostuju Crvenoj zvezdi, koja u Podgoricu stiže devetog februara 2026. godine u okviru 18. kola.

SC Derbi gostuje Partizanu u osmom kolu 23. novembra, a "crno-bijeli" u Podgoricu dolaze 11. januara naredne godine.