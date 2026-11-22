Mladi napadač Karlos Espi postigao tri gola u Primeri, a svaki od njih bio je za pobjedu Real Madrida u samom finišu utakmice.

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Fudbaleri Real Madrida bili su na ivici kiksa u 13. kolu španskog šampionata, ali je Žoze Murinjo još jednom uspio da prizove magiju svog „džokera“. Talentovani španski napadač Karlos Espi (21) ponovo je postigao gol vrijedan sva tri boda.

Madriđani su na svom terenu pobijedili Seltu iz Viga (2:1), nakon velikog preokreta u finišu meča. Prvi gol na utakmici postigao je Pablo Duran već u šestom minutu, dok je Kilijan Mbape u 38. minutu propustio priliku da sa bijele tačke izjednači, nakon što je prethodno izborio penal.

U nastavku susreta Murinjo je morao da mijenja i nada se najboljem, pa smo na terenu vidjeli izuzetno ofanzivnu postavu Reala. Gol za izjednačenje postigao je Džud Belingem u 66. minutu, a onda je u 85. minutu pomenuti Espi postavio konačan rezultat.

Bio je to treći prvenstveni gol Espija, a zanimljivo je da svaki put pogađa kada je njegovom timu najpotrebnije. U prvom kolu je u 90. minutu bio strijelac protiv Espanjola za pobjedu (2:1), zatim je u šestom kolu zatresao mrežu Elćea u nadoknadi vremena za nova tri boda (3:2), a sada je odlučio i duel protiv Selte. Četvrti gol u sezoni postigao je u velikom preokretu protiv Rome u Ligi šampiona, ali taj pogodak nije bio dovoljan za pobjedu, već je najavio preokret.

Nakon 13 odigranih mečeva u sezoni Real Madrid ima 33 osvojena boda. Isti broj bodova ima i Barselona, ali katalonski tim tek treba da odigra utakmicu 13. kola. Na trećoj poziciji nalazi se Atletiko Madrid, koji je na prvih 12 mečeva u sezoni osvojio 28 bodova.